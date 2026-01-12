Giá vàng, bạc thế giới đồng loạt lập kỷ lục cao chưa từng có trong lịch sử, chưa dứt đà tăng

Đầu ngày 12/1, lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng vượt mốc 4.600 USD/ounce. Bên cạnh đó, giá bạc cũng tăng lên mức kỷ lục. Nguyên nhân là do những bất ổn liên quan đến địa chính trị và kinh tế cũng như những dự đoán về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Cụ thể, giá vàng đã chạm mức cao kỷ lục 4.600,33 USD/ounce vào đầu ngày. Giá vàng tương lai giao tháng 2 của Mỹ tăng 2% lên 4.591,10 USD.

"Về cơ bản, điều chắc chắn đang tác động đến (kim loại) là yếu tố rủi ro địa chính trị. Đây là động lực chính cho đà tăng giá trong ngày được thấy ở cả thị trường vàng và bạc hôm nay", nhà phân tích thị trường cấp cao Kelvin Wong tại OANDA cho biết.

Tình trạng bất ổn ở Iran, Venezuela và Greenland liên quan đến Mỹ đã thúc đẩy đà tăng giá của các tài sản trú ẩn như vàng và bạc.

Xét về bối cảnh kinh tế Mỹ, tăng trưởng việc làm phi nông nghiệp tháng 12 thấp hơn dự đoán, chủ yếu do sự sụt giảm việc làm trong các lĩnh vực xây dựng, bán lẻ và sản xuất. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm lại cho thấy thị trường lao động không quá xấu.

Các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng Fed sẽ thực hiện ít nhất 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Thị trường việc làm yếu hơn khiến việc cắt giảm lãi suất trở nên khả thi hơn.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thực hiện một cuộc điều tra hình sự liên quan đến lời khai của ông trước Quốc hội về việc cải tạo trụ sở Fed. Ông Powell cho rằng đây là "cái cớ" nhằm gây thêm áp lực lên ngân hàng trung ương nhằm hạ lãi suất.

Đồng USD giảm hỗ trợ đà tăng của các kim loại quý. Các tài sản không mang lãi suất thường hoạt động tốt hơn trong môi trường lãi suất thấp và trong giai đoạn bất ổn địa chính trị, kinh tế.

Giá bạc giao ngay tăng 3,5% lên 82,72 USD/ounce. Trước đó, bạc đạt mức cao kỷ lục 83,96 USD vào đầu ngày.

Giá bạch kim giao ngay tăng 3,2% lên 2.345,40 USD/ounce. Kỷ lục của bạch kim là 2.478,50 USD ngày 29/12.

Giá palladium tăng 3,3% lên 1.875,68 USD/ounce.

Theo Reuters