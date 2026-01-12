Trung Quốc bắt một cựu lãnh đạo ngân hàng vì tham nhũng và chiếm đoạt hàng trăm triệu USD

Trong một trong những vụ án tham nhũng lớn nhất từng được ghi nhận trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc, ông Xu Guojun — nguyên Giám đốc chi nhánh Kaiping của Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) — vừa bị tòa án Trung Quốc tuyên án tù chung thân vào ngày 13/12/2023 với các cáo buộc “tham nhũng và chiếm đoạt công quỹ” trị giá hàng trăm triệu USD.

Theo phán quyết của Tòa án Nhân dân Trung cấp Giang Môn tại tỉnh Quảng Đông, ông Xu đã lợi dụng quyền hành tại chi nhánh Kaiping từ năm 1993 đến 2001 để cấu kết với các đồng phạm tạo lập những khoản vay giả và sử dụng các thủ đoạn tài chính tinh vi nhằm chiếm đoạt và sử dụng trái phép nguồn vốn công của ngân hàng. Các hành vi này gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước và quyền lợi của người dân.

Tòa án xác định tổng số tiền ông Xu chiếm đoạt và sử dụng sai mục đích lên tới hơn 900 triệu nhân dân tệ (khoảng 127 triệu USD), ngoài ra còn có thêm khoảng 1,4 tỷ nhân dân tệ bị sử dụng sai mục đích thông qua các khoản vay và chuyển khoản không đúng phép. Những con số này khiến vụ án trở thành một trong những vụ tham nhũng lớn nhất trong ngành tài chính Trung Quốc.

Sau khi các sai phạm bị phát hiện vào đầu những năm 2000, ông Xu bỏ trốn khỏi Trung Quốc sang Mỹ và bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ một năm sau đó. Ông sống ngoài vòng pháp luật trước khi bị trục xuất về Trung Quốc vào tháng 11/2021 sau khi bị tòa án và cơ quan di trú Mỹ bác bỏ kháng cáo chống việc dẫn độ.

Trong thời gian lẩn trốn, ông Xu và các đồng phạm đã bị truy tố tại Mỹ với các cáo buộc liên quan đến gian lận, rửa tiền và lừa đảo nhập cư; tuy nhiên chỉ riêng ông Xu không chấp nhận thỏa thuận hợp tác với công tố và do vậy phải thi hành các thủ tục dẫn độ phức tạp trước khi bị hồi hương để xét xử tại Trung Quốc.

Tại phiên tòa xét xử ở Trung Quốc, ông Xu thừa nhận các cáo buộc và không kháng cáo bản án. Tòa án không chỉ tuyên án tù chung thân mà còn tước quyền chính trị vĩnh viễn và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Những khoản lợi bất chính thu được từ các hành vi phạm tội sẽ bị tiếp nhận bởi Kho bạc Nhà nước.

Vụ án của Xu Guojun được xem như một lời cảnh báo mạnh mẽ trong chiến dịch chống tham nhũng của chính quyền Bắc Kinh, thể hiện quyết tâm truy bắt và đưa ra xét xử những quan chức bỏ trốn ra nước ngoài, cũng như thu hồi tài sản do tham nhũng mà có.

Theo: Xinhua News