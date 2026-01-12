Tăng mạnh suốt nhiều tháng, kim loại quý này lại tiếp tục tìm đỉnh mới

Dưới tác động cộng hưởng của bất ổn địa chính trị, tín hiệu suy yếu từ kinh tế Mỹ và tình trạng thắt chặt nguồn cung, bạc đang nổi lên như một trong những tài sản được săn đón nhất trên thị trường quốc tế lẫn trong nước.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đồng loạt thiết lập các mức cao kỷ lục mới trên hầu hết các sàn giao dịch lớn. Kết thúc tuần giao dịch gần nhất, bạc giao ngay đóng cửa ở mức 79,9 USD/ounce, tăng 9,73% so với tuần trước và cao hơn hơn 10% so với thời điểm đầu năm.

Trên sàn Comex, hợp đồng bạc kỳ hạn tháng 03/2026 đạt 79,34 USD/ounce, ghi nhận mức tăng tới 11,72% chỉ trong một tuần. Tại Trung Quốc, giá bạc kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 9,67%, lên 18.757 nhân dân tệ/kg.

Đáng chú ý, ngay trong phiên đầu tuần ngày 12/01, giá bạc Comex đã nhanh chóng vượt đỉnh cũ sau nhịp điều chỉnh ngắn về vùng 75 USD/ounce trước đó, cho thấy lực mua vẫn duy trì rất mạnh và tâm lý thị trường đang nghiêng rõ rệt về xu hướng tăng.

Diễn biến sôi động của thị trường quốc tế lập tức lan tỏa sang thị trường trong nước. Giá bạc thỏi tại Việt Nam phản ứng khá nhanh và bám sát xu hướng tăng toàn cầu. Nếu như cuối tuần trước, giá bạc thỏi Phú Quý chỉ dao động quanh mức 80,13 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 82,6 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, thì sang đầu tuần này, giá đã vượt mốc 86,69 triệu đồng/kg. Điều này cho thấy bạc trong nước đang cộng hưởng mạnh với đà tăng thế giới để thiết lập các mặt bằng giá cao chưa từng có.

Đà tăng mạnh của giá bạc được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố cùng lúc. Trước hết là những bất ổn địa chính trị ngày càng lan rộng, từ các điểm nóng tại Trung Đông như Iran và Yemen, căng thẳng tại Venezuela cho tới việc Nga tiến hành các đợt phóng tên lửa trả đũa Ukraine. Những diễn biến này khiến dòng tiền toàn cầu có xu hướng tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, trong đó bạc nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn bên cạnh vàng.

Bên cạnh đó, các số liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu kém tích cực. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp mới nhất chỉ ghi nhận khoảng 50.000 việc làm mới, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu này gây áp lực lên đồng USD và làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó tạo thêm dư địa cho giá kim loại quý đi lên.

Yếu tố cung – cầu cũng đang đóng vai trò quan trọng trong đợt tăng giá lần này. Tồn kho bạc tại Sàn Thượng Hải được ghi nhận giảm mạnh khoảng 71 tấn, trong khi lượng tồn kho tại Comex cũng giảm hơn 311 tấn. Trái ngược với xu hướng này, các quỹ ETF bạc lớn như PSLV và SLV lại liên tục gia tăng nắm giữ, thu gom thêm hàng trăm tấn bạc. Diễn biến trái chiều giữa tồn kho sàn và hoạt động mua vào của các quỹ càng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trong thời gian tới.

Dưới góc độ kỹ thuật, xu hướng tăng của bạc hiện được đánh giá là khá bền vững. Mốc 80 USD/ounce đang đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn, trong khi các mục tiêu tiếp theo mà thị trường hướng tới nằm quanh 85 USD/ounce và xa hơn là 90 USD/ounce.

Trong tuần từ ngày 12 đến 16/1, giới đầu tư sẽ đặc biệt theo dõi các dữ liệu lạm phát của Mỹ, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 công bố ngày 13/01 và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 11 công bố ngày 14/01. Nếu các chỉ số này thấp hơn dự báo, khả năng Fed hạ lãi suất ngay trong tháng 01 sẽ được củng cố, qua đó tiếp tục tiếp thêm động lực cho giá bạc chinh phục những đỉnh cao mới.

Trong bối cảnh hiện tại, thị trường bạc được ví như một con tàu cao tốc đang tăng tốc nhờ lực đẩy từ nhiều “động cơ” cùng lúc: nguồn cung ngày càng thắt chặt, dòng tiền trú ẩn gia tăng và những cơn gió mạnh từ bất ổn địa chính trị. Sự kết hợp này đang giúp giá bạc liên tục phá vỡ các rào cản cũ để tiến vào những vùng giá chưa từng được thiết lập trước đây.