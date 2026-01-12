Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vì ông Donald Trump, NATO tính đường triển khai quân đội tại Greenland

12-01-2026 - 10:10 AM | Tài chính quốc tế

Anh đàm phán với các đồng minh châu Âu về việc triển khai lực lượng quân sự đến Greenland nhằm xoa dịu lo ngại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các tướng lĩnh quân đội đang lên kế hoạch cho một sứ mệnh của NATO trên hòn đảo này, nơi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa kiểm soát vì lý do an ninh.

Các quan chức Anh đã gặp gỡ đối tác từ các nước bao gồm Đức và Pháp trong những ngày gần đây để bắt đầu công tác chuẩn bị. Các kế hoạch hiện vẫn còn ở giai đoạn đầu có thể bao gồm việc triển khai binh sĩ, tàu chiến và máy bay của Anh để "bảo vệ Greenland khỏi Nga và Trung Quốc".

Lực lượng Anh huấn luyện tại Bắc cực. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh

Các quốc gia châu Âu hy vọng rằng việc tăng cường đáng kể sự hiện diện tại Bắc cực sẽ thuyết phục ông Donald Trump từ bỏ tham vọng sáp nhập hòn đảo chiến lược này.

Tổng thống Mỹ trước đó đe dọa sẽ chiếm quyền sở hữu Greenland bằng vũ lực. Đây là một hòn đảo tự trị nhưng thuộc lãnh thổ của Đan Mạch, một thành viên NATO.

Các nguồn tin chính phủ cho biết Thủ tướng Anh Keir Starmer đánh giá ảnh hưởng từ Nga và Trung Quốc trong khu vực là "cực kỳ nghiêm trọng" và đồng ý rằng cần phải hành động.

Theo nguồn tin, các cuộc thảo luận của NATO về việc tăng cường an ninh trong khu vực vẫn tiếp diễn. Anh đang làm việc với các đồng minh NATO để thúc đẩy nỗ lực củng cố khả năng răn đe và phòng thủ ở Bắc cực.

Các nước châu Âu hy vọng ông Donald Trump đổi ý kiểm soát Greenland bằng cách đề nghị đồn trú một lực lượng quân sự trên hòn đảo.

Ý tưởng này đã được thảo luận tại một cuộc họp của các đồng minh NATO ở Brussels - Bỉ hôm 8-1. Theo The Telegraph, Liên minh châu Âu (EU) đang soạn thảo các kế hoạch trừng phạt các công ty Mỹ nếu ông Donald Trump từ chối đề nghị triển khai quân đội NATO.

Lựa chọn cực đoan hơn có thể là trục xuất quân đội Mỹ khỏi các căn cứ ở châu Âu, tước đi vị trí chiến lược quan trọng cho các hoạt động ở Trung Đông và các nơi khác.

Thủ tướng Đan Mạch: Mỹ chiếm Greenland sẽ là dấu chấm hết của NATO

Theo Xuân Mai

Người Lao động

