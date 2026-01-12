Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cuba phản ứng sau tuyên bố dầu mỏ của tổng thống Mỹ

12-01-2026 - 15:20 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11-1 cho biết Cuba sẽ không nhận được thêm dầu hay tiền từ Venezuela.

“Sẽ không có dầu hay tiền nào được chuyển tới Cuba nữa. Không có gì cả. Tôi mạnh mẽ đề nghị họ đạt được thỏa thuận trước khi quá muộn. Cuba đã sống dựa vào một lượng lớn dầu mỏ và tiền bạc từ Venezuela trong nhiều năm” - Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel sau đó bác bỏ lời đe dọa của tổng thống Mỹ trên mạng xã hội, cho rằng Mỹ không có thẩm quyền đạo đức để ép buộc Cuba chấp nhận một thỏa thuận.

“Cuba là một quốc gia tự do, độc lập và có chủ quyền. Không ai có thể ra lệnh cho chúng tôi làm gì" - ông Diaz-Canel viết trên mạng xã hội X. "Cuba không tấn công; nước này đã bị Mỹ tấn công trong 66 năm. Cuba không đe dọa và nước này chuẩn bị, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc đến giọt máu cuối cùng”.

Cuba phản ứng sau tuyên bố dầu mỏ của tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel (trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Cubainformación TV

Các quan chức Mỹ đã tăng cường lời lẽ chỉ trích đối với Cuba trong những tuần gần đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cho biết trong một bài đăng khác trên X hôm 11-1 rằng Cuba có quyền nhập khẩu nhiên liệu từ bất kỳ nhà cung cấp nào. Ông cũng phủ nhận việc Cuba nhận được tiền hoặc khoản bồi thường "vật chất" để đổi lấy các dịch vụ an ninh.

Venezuela là nhà cung cấp dầu lớn nhất của Cuba nhưng dữ liệu vận chuyển cho thấy không có chuyến hàng nào rời cảng Venezuela đến Cuba kể từ khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ.

Cuba phụ thuộc vào dầu thô và nhiên liệu nhập khẩu chủ yếu từ Venezuela và Mexico (với số lượng ít hơn). Chúng được mua trên thị trường mở để duy trì hoạt động của các nhà máy điện và phương tiện giao thông.

Do công suất lọc dầu giảm dần trong những năm gần đây, nguồn cung dầu thô và nhiên liệu từ Venezuela cho Cuba đã bị sụt giảm. Tuy nhiên, quốc gia Nam Mỹ này vẫn là nhà cung cấp lớn nhất với khoảng 26.500 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày vào năm ngoái, theo dữ liệu của công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA.

Tuần trước, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết nước này không tăng khối lượng cung cấp nhưng do các sự kiện chính trị gần đây ở Venezuela, Mexico đã trở thành một "nhà cung cấp dầu thô quan trọng" cho Cuba.

Trong khi đó, theo phía Mỹ, Caracas và Washington đang thúc đẩy thỏa thuận trị giá 2 tỉ USD nhằm cung cấp tới 50 triệu thùng dầu của Venezuela cho Mỹ. Số tiền thu được sẽ gửi vào các tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ giám sát.

Tổng thống Nga đáp lời về đề xuất hòa bình, tổng thống Mỹ ra hạn chót cho Ukraine

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao động

