Ông Trump tuyên bố áp thuế với các nước giao dịch với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan 25% đối với mọi quốc gia tiếp tục giao thương với Iran , trong bối cảnh căng thẳng Washington - Tehran đang leo thang, tờ Fox News đưa tin.

Thông tin được ông Trump công bố trên mạng xã hội Truth Social ngày 12/1. Theo sắc lệnh, mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ các đối tác thương mại của Iran sẽ "có hiệu lực ngay lập tức".

“Kể từ thời điểm này, bất kỳ quốc gia nào có hoạt động làm ăn với Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải chịu mức thuế 25% đối với toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh với Mỹ. Sắc lệnh này là cuối cùng và không thể thay đổi. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị! ”, ông Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng mức thuế mới sẽ gia tăng áp lực kinh tế đối với Iran, trong bối cảnh Washington vẫn kiên định với chính sách cứng rắn nhằm vào Tehran.

Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Reuters)

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, biện pháp thuế quan mà ông Trump đưa ra có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều quốc gia đang có quan hệ kinh tế với Iran, trong đó có Trung Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump được cho là đang xem xét khả năng can thiệp quân sự vào Iran, liên quan đến cáo buộc chính quyền nước này đã đàn áp các cuộc biểu tình đang lan rộng . Biểu tình bùng phát từ hôm 28/12/2025.

Fox News Digital trước đó đưa tin Iran có thể đã bắt giữ hơn 8 công dân và thường trú nhân Mỹ, theo các nguồn tin am hiểu chính sách “bắt giữ con tin” của Tehran.

Trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực Một hôm Chủ nhật, ông Trump cho biết Iran đã liên hệ với Mỹ và bày tỏ mong muốn đàm phán. “Một cuộc gặp đang được lên kế hoạch, nhưng trước đó chúng tôi có thể sẽ phải hành động vì những gì đang diễn ra. Iran đã gọi điện và họ muốn đàm phán” , ông nói.

Phát biểu với Fox News ngày 12/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Mỹ đang cân nhắc nhiều biện pháp khả thi, trong đó có không kích nhằm vào Iran. Tuy nhiên, ngoại giao vẫn là "ưu tiên hàng đầu" của Tổng thống Mỹ.

Hôm 11/1, phát biểu trước Quốc hội Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Mỹ về "tính toán sai lầm" của Washington.

"Chúng ta cần nói rõ: Trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta", Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố.

Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ đang kích động biểu tình leo thang bạo lực, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Trong đó, Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố chính quyền sẽ không lùi bước trước các cuộc biểu tình, nhận định rằng hai tuần bất ổn vừa qua là do các phần tử kích động muốn làm hài lòng lãnh đạo Mỹ.

Ngày 12/1, Iran triệu tập các nhà ngoại giao phương Tây, phản đối sự can thiệp nước ngoài. Trung Quốc và Nga đều lên án sự can thiệp của nước ngoài vào Iran.