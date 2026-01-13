Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nỗi lo điểm nghẽn dầu mỏ

13-01-2026 - 08:16 AM | Tài chính quốc tế

Nhà phân tích dầu thô cấp cao Muyu Xu tại Kpler chỉ ra sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu của Iran lớn hơn nhiều so với Venezuela

Theo CNBC, eo biển Hormuz - tuyến đường thủy hẹp nằm giữa Iran và Oman, nối liền vịnh Oman và vịnh Ba Tư - một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11-1 tuyên bố Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn liên quan đến điều mà Mỹ cho là Tehran "đàn áp các cuộc biểu tình trong nước".

Ông Saul Kavonic, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng tại Công ty Dịch vụ tài chính MST Marquee (Úc), đánh giá việc eo biển Hormuz bị gián đoạn lưu thông có thể gây ra một cuộc khủng hoảng dầu khí toàn cầu. Dữ liệu của Công ty Nghiên cứu thị trường Kpler (trụ sở chính tại Bỉ) cho thấy khoảng 13 triệu thùng dầu thô đi qua tuyến đường thủy huyết mạch này mỗi ngày vào năm 2025, chiếm khoảng 31% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

Nỗi lo điểm nghẽn dầu mỏ- Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower và các tàu chiến khác trong một lần vượt qua eo biển Hormuz tiến vào vịnh Ba Tư năm 2023 Ảnh: HẢI QUÂN MỸ/AP

Nhà phân tích dầu thô cấp cao Muyu Xu tại Kpler chỉ ra sản lượng khai thác và xuất khẩu dầu của Iran lớn hơn nhiều so với Venezuela, vì vậy thị trường toàn cầu chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ hơn những gì vừa chứng kiến khi Venezuela rơi vào khủng hoảng. Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc có thể buộc phải tìm kiếm các nguồn thay thế. Đồng quan điểm, ông Bob McNally - Chủ tịch Công ty Tư vấn Rapidan Energy Group (Mỹ) - cho rằng bất kỳ hành động quân sự nào liên quan đến Iran cũng tiềm ẩn rủi ro đối với thị trường dầu mỏ cao hơn các hành động nhắm vào Venezuela.

Theo các nhà phân tích, trong kịch bản leo thang cực đoan, khi các tàu chở dầu không thể đi qua eo biển Hormuz hoặc cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại, giá dầu có thể tăng vọt 2 chữ số - cụ thể là vọt lên thêm 10-20 USD/thùng, như tính toán của Chủ tịch Lipow Oil Associates (công ty tư vấn về xăng dầu của Mỹ) Andy Lipow. Chuyên gia Kavonic của MST Marquee tin rằng giá dầu sẽ tăng vọt ngay lập tức sau bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào Iran, song biến động sẽ dịu đi nếu có dấu hiệu sự gián đoạn chỉ là tạm thời.


Theo Anh Thư

Người lao động

Từ Khóa:
giá dầu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026

Dàn "khách VIP" tham dự Lễ vinh danh FChoice 2025 và "hiến kế" nắm bắt cơ hội đầu tư trong năm 2026 Nổi bật

Phát hiện chiếc túi chứa 45 lượng vàng, nữ lao công đem nộp cho cảnh sát

Phát hiện chiếc túi chứa 45 lượng vàng, nữ lao công đem nộp cho cảnh sát Nổi bật

Trung Quốc sắp hứng cú sốc lớn từ Mỹ

Trung Quốc sắp hứng cú sốc lớn từ Mỹ

07:46 , 13/01/2026
Ảnh cũ Thượng Hải thập niên 1980: Phương tiện này thống trị đường phố, có nơi 40 năm chưa hề khác

Ảnh cũ Thượng Hải thập niên 1980: Phương tiện này thống trị đường phố, có nơi 40 năm chưa hề khác

07:40 , 13/01/2026
Quá khứ đen tối của "ông trùm" Chen Zhi tại Trung Quốc

Quá khứ đen tối của "ông trùm" Chen Zhi tại Trung Quốc

23:31 , 12/01/2026
Lời trăn trối của phi hành gia trong lần truyền tin cuối cùng trước khi rơi xuống từ vũ trụ

Lời trăn trối của phi hành gia trong lần truyền tin cuối cùng trước khi rơi xuống từ vũ trụ

22:59 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên