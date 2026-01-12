Lời trăn trối của phi hành gia trong lần truyền tin cuối cùng trước khi rơi xuống từ vũ trụ

Nhiều cột mốc quan trọng liên quan đến vũ trụ đã được xác lập trong thập niên 1960, với việc phi hành gia Yuri Gagarin trở thành người đầu tiên bay vào không gian năm 1961, trước khi các phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong và Buzz Aldrin trở thành những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969.

Tuy nhiên, một trong những tiền lệ đen tối nhất đã được thiết lập bởi Vladimir Komarov, người trở thành người đầu tiên thiệt mạng khi đang thực hiện chuyến bay vào vũ trụ.

Vladimir Komarov đã thực hiện chuyến bay định mệnh vào tháng 4 năm 1967

Phi hành gia này khi đó mới 40 tuổi, đã điều khiển tàu Soyuz 1 thực hiện chuyến bay đơn độc kéo dài 24 giờ quanh Trái Đất trong sứ mệnh có phi hành đoàn đầu tiên của dòng tàu vũ trụ Soyuz.

Komarov phóng vào quỹ đạo trên một con tàu vũ trụ thuộc chương trình không gian Xô Viết vào ngày 23 tháng 4 năm 1967. Tàu Soyuz 1 đã hoàn thành thành công 16 vòng quỹ đạo quanh hành tinh của chúng ta trước khi bi kịch xảy ra vào thời điểm người phi hành gia Nga chuẩn bị trở về nhà.

Lỗi dù khiến khoang đổ bộ của Komarov lao thẳng xuống Trái Đất và phát nổ, khiến ông được biết đến với biệt danh “người rơi xuống từ vũ trụ”.

Tuy nhiên, ngay trước khi tử nạn, ông đã ghi lại một bản truyền tin cuối cùng khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Thiết bị điều hướng của Komarov đã bị hỏng sau khi hai tấm pin mặt trời của tàu vũ trụ không thể mở ra sau khi đi vào quỹ đạo, vì vậy ông cần phải định hướng khoang đổ bộ của mình theo Mặt Trời nhưng đã thất bại sau nhiều lần cố gắng.

Sau đó, tàu Soyuz 1 bắt đầu truyền các chi tiết trạng thái không đáng tin cậy trước khi mất liên lạc vô tuyến với căn cứ của Liên Xô. Điều này dẫn đến việc phi hành gia được lệnh phải tự định hướng lại bằng cảm biến dòng ion, nhưng chúng cũng bị hỏng, và ông chỉ có cơ hội quay trở lại bầu khí quyển Trái Đất sau vòng quỹ đạo thứ 19.

Với việc dù hãm chính không hoạt động khi đang rơi xuống Trái Đất, ông đã tử vong ngay khi va chạm.

Báo cáo về những lời cuối cùng trước khi tử nạn của ông đã gây chú ý trong hàng chục năm qua

Có báo cáo cho rằng các trạm nghe lén của Mỹ đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ đã nghe thấy cuộc đối thoại cuối cùng đầy bi kịch và thất vọng của Komarov với Alexei Kosygin, theo một quan chức cấp cao của Liên Xô vào thời điểm đó.

“Con tàu quỷ quái này! Chẳng có thứ gì tôi chạm tay vào hoạt động bình thường cả!”, ông được cho là đã hét lên như vậy.

Dòng chữ này đã được xuất bản trong cuốn sách Starman năm 2011 của Jamie Doran và Piers Bizony.

Tuy nhiên, một bản ghi chép chính thức về cuộc trao đổi này, theo Lưu trữ Quốc gia Nga, cho biết cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Komarov và Kosygin diễn ra lịch sự hơn nhiều như sau: “Tôi cảm thấy rất tuyệt, mọi thứ đều ổn thỏa. Cảm ơn vì đã truyền tải tất cả những điều đó. Việc tách khoang đã diễn ra”.

Bizony và Doran thậm chí còn khẳng định rằng tàu vũ trụ có hơn 200 lỗi cấu trúc trước khi cất cánh, trong khi phi công dự phòng của Komarov, chính là Gagarin, được cho là đã yêu cầu hoãn sứ mệnh này.

Sau sứ mệnh không thành công, Komarov đã tử nạn trong một vụ nổ vào ngày 24 tháng 4 năm 1967, với hài cốt của ông chỉ còn là một khối đen biến dạng, khiến những người quan sát không thể nhận ra bất cứ thứ gì ngoại trừ xương gót chân.

Nguồn: Ladbible