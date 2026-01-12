Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc phát triển phần mềm đo thời gian dành riêng cho Mặt Trăng đầu tiên trên thế giới, phục vụ cho các sứ mệnh không gian trong tương lai.

Theo SCMP , các nhà khoa học Trung Quốc vừa giới thiệu phần mềm đo thời gian được thiết kế riêng cho Mặt Trăng đầu tiên trên thế giới. Công cụ này nhằm hỗ trợ định vị và hạ cánh chính xác, trong bối cảnh nhiều quốc gia đang đẩy mạnh các sứ mệnh quay trở lại Mặt Trăng .

Theo các nhà khoa học, do lực hấp dẫn yếu hơn, thời gian trên Mặt Trăng trôi nhanh hơn Trái Đất khoảng 56 phần triệu giây mỗi ngày. Sai lệch này tuy rất nhỏ và gần như không đáng kể trong ngắn hạn, nhưng nếu tích lũy trong thời gian dài, nó có thể gây ra những sai số nghiêm trọng đối với hoạt động định vị, điều khiển tàu vũ trụ và các nhiệm vụ khoa học khác.

Để giải quyết vấn đề đó, nhóm nghiên cứu thuộc Đài Thiên văn Tử Kim Sơn (Purple Mountain Observatory) ở Nam Kinh đã xây dựng một mô hình tính toán mới, kết hợp cả sự khác biệt về lực hấp dẫn lẫn chuyển động của Mặt Trăng trong không gian. Nhờ vậy, thời gian trên Mặt Trăng có thể được đồng bộ chính xác với hệ thống thời gian đang sử dụng trên Trái Đất.

Trung Quốc phát triển phần mềm đo thời gian riêng cho Mặt trăng- Ảnh 1.

Trung Quốc ra mắt phần mềm đo thời gian dành riêng cho Mặt Trăng đầu tiên trên thế giới.

Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp này duy trì độ chính xác trong phạm vi vài chục nano-giây, ngay cả khi áp dụng trong khoảng thời gian lên tới 1.000 năm. Công trình này đã được công bố trên tạp chí khoa học Astronomy and Astrophysics .

Không dừng lại ở lý thuyết, nhóm nghiên cứu đã phát triển mô hình này thành phần mềm hoàn chỉnh, cho phép người dùng so sánh trực tiếp thời gian giữa Mặt Trăng và Trái Đất thay vì phải thực hiện các phép tính phức tạp như trước. Phần mềm được đặt tên là LTE440, viết tắt của Lunar Time Ephemeris.

Theo các nhà khoa học, dự án này nhằm chuẩn bị cho tương lai khi nhiều tàu vũ trụ và con người cùng hoạt động trên và quanh Mặt Trăng. Khi đó, việc tiếp tục dùng chung hệ thống thời gian của Trái Đất sẽ không còn phù hợp.

Trung Quốc phát triển phần mềm đo thời gian riêng cho Mặt trăng- Ảnh 2.

Công trình này được công bố trên tạp chí khoa học Astronomy and Astrophysics.

Nhà thiên văn học Jonathan McDowell tại Đại học Harvard nhận định việc đo thời gian trên Mặt Trăng đang dần trở thành một yêu cầu kỹ thuật bắt buộc. “Chỉ cần chênh lệch vài micro-giây cũng có thể gây ra sai số đáng kể trong hệ thống dẫn đường” , ông nói.

Theo ông McDowell, nếu nhân loại muốn triển khai một hệ thống tương tự GPS trên Mặt Trăng, đặc biệt để phục vụ hạ cánh chính xác, thì việc cần có một chuẩn thời gian riêng cho Mặt Trăng là cần thiết.

Trước đây, sự khác biệt giữa thời gian trên Trái Đất và Mặt Trăng không phải là vấn đề lớn, do các sứ mệnh không gian diễn ra thưa thớt. Các kỹ sư chỉ cần áp dụng những điều chỉnh riêng cho từng nhiệm vụ. Tuy nhiên, cách làm này ngày càng khó duy trì khi tần suất phóng tàu tăng lên và hoạt động trên Mặt Trăng trở nên phức tạp hơn.

Dù được đánh giá cao, LTE440 vẫn mới ở giai đoạn đầu. Các nhà khoa học cho biết phần mềm cần tiếp tục được phát triển để hỗ trợ dẫn đường theo thời gian thực và tích hợp vào các mạng lưới đồng hồ Mặt Trăng trong tương lai.

Theo Khánh Ly/ VTC News

VTC News

