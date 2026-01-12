Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giới siêu giàu chỉ mất 10 ngày để thải lượng carbon của cả năm

12-01-2026 - 18:32 PM | Tài chính quốc tế

1% người giàu nhất thế giới mất 10 ngày, trong khi nhóm 0,1% giàu nhất chỉ cần ba ngày để thải lượng carbon của cả năm.

Theo nghiên cứu của Oxfam, chỉ trong 10 ngày đầu năm 2026, nhóm 1% người giàu nhất thế giới thải ra lượng khí carbon tương đương mức phát thải của cả năm. Nhóm 0,1% giàu nhất thậm chí chỉ cần ba ngày để tạo ra lượng phát thải này.

Máy bay phản lực tư nhân là biểu tượng cho sự xa xỉ nhưng cũng là nguồn phát thải carbon khổng lồ. (Ảnh: Reuters)

Oxfam cảnh báo những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ khí thải là những người ít phát thải nhất, bao gồm người dân ở các quốc gia thu nhập thấp, những người đang phải đối mặt trực tiếp với sự biến đổi khí hậu, các nhóm người bản địa, phụ nữ và trẻ em.

Các nước có thu nhập thấp và trung bình được đánh giá là chịu rủi ro lớn nhất từ tác động tiêu cực của phát thải carbon. Thiệt hại kinh tế toàn cầu do biến đổi khí hậu có thể lên tới 44.000 tỷ bảng Anh (1,5 triệu tỷ đồng) vào năm 2050.

Oxfam kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Anh tăng thuế đối với các khối tài sản lớn gây ô nhiễm môi trường, cho rằng giới siêu giàu và các tập đoàn lớn "đang nắm giữ quyền lực và ảnh hưởng không tương xứng". Tổ chức này cho biết 1% người giàu nhất tại Anh tạo ra lượng khí thải carbon trong 8 ngày nhiều hơn lượng khí thải mà 50% người nghèo nhất tạo ra trong một năm.

Không chỉ phát thải lượng lớn carbon, giới siêu giàu còn đầu tư mạnh vào các ngành công nghiệp gây ô nhiễm. Trung bình, danh mục đầu tư của một tỷ phú tạo ra khoảng 1,9 triệu tấn CO2 mỗi năm, tương đương lượng phát thải hằng năm của khoảng 400.000 ôtô chạy xăng.

Để giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo mục tiêu của Thỏa thuận Paris năm 2015, nhóm 1% dân số giàu nhất thế giới cần cắt giảm lượng phát thải tới 97% vào năm 2030.

Bà Beth John, cố vấn về công bằng khí hậu tại Oxfam GB, cho rằng chính phủ Anh cần tập trung vào nhóm gây ô nhiễm nhiều nhất nhằm hạn chế thiệt hại do phát thải gây ra.

“Anh đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội buộc những người giàu nhất phải đóng góp phần công bằng cho các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu, nhưng vẫn còn nhiều giải pháp có thể thực hiện” , bà John nói. “Đánh thuế các nguồn gây ô nhiễm lớn như máy bay phản lực tư nhân và các công ty dầu khí là bước khởi đầu cần thiết để tạo nguồn lực cho quá trình chuyển đổi sang một tương lai xanh và công bằng hơn”.

Oxfam là liên minh quốc tế gồm hơn 20 tổ chức phi chính phủ độc lập, hoạt động tại 94 quốc gia nhằm giải quyết nghèo đói và bất công trên thế giới, thông qua cứu trợ nhân đạo, phát triển cộng đồng, vận động chính sách và chống biến đổi khí hậu.

Không phải vàng hay chứng khoán, giới siêu giàu rót tiền vào một tài sản tại thành phố giàu nhất nhì Trung Quốc, cược rằng sẽ sinh lời lâu dài

Theo Hoa Anh Thịnh/VTCnews

VTCnews

