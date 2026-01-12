Khan hiếm RAM toàn cầu, thiết bị điện tử "trúng đòn"

Tuy nhiên, nguồn cung linh kiện này sẽ không đủ để đáp ứng nhu cầu toàn cầu trong năm nay. Nguyên nhân là do các công ty như NVIDIA, Advanced Micro Devices, Google (đều của Mỹ) cần một lượng RAM khổng lồ cho chip trí tuệ nhân tạo (AI) của họ.

Công ty TrendForce ở Đài Loan (Trung Quốc) vừa dự báo giá DRAM (RAM động) sẽ tăng 50%-55% trong quý I/2026 so với quý IV/2025. Theo chuyên gia Tom Hsu của TrendForce, đây là mức tăng "chưa có tiền lệ". Chuyên gia này cho biết bộ nhớ hiện chiếm khoảng 20% chi phí phần cứng của một chiếc laptop, tăng so với mức 10%-18% trong nửa đầu năm 2025.

Trong khi đó, nhà đồng sáng lập Dean Beeler của Công ty Juice Labs (Mỹ) cho hay vài tháng trước, ông đã nâng cấp máy tính của mình lên 256GB RAM với chi phí chỉ khoảng 300 USD. "Không ngờ chỉ vài tháng sau, số RAM đó lại có giá khoảng 3.000 USD" - ông viết trên trang Facebook đầu tuần rồi.

Các mẫu máy tính xách tay mới tại một cuộc triển lãm công nghệ gần đây ở Đài Loan (Trung Quốc)

Nhiều công ty trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng, trong đó có Apple và Dell Technologies (đều của Mỹ), đã được hỏi về cách đối phó tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và liệu họ có buộc phải tăng giá hay không.

Giám đốc điều hành Jeffrey Clarke của Dell Technologies cho biết họ có kế hoạch điều chỉnh cơ cấu cấu hình sản phẩm để giảm thiểu tác động về giá. Tuy nhiên, ông thừa nhận tình trạng khan hiếm bộ nhớ nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến giá bán lẻ của các thiết bị.

Giám đốc kinh doanh Sumit Sadana của hãng Micron (Mỹ) khẳng định trong kịch bản tốt nhất, công ty này chỉ có thể đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu bộ nhớ trung hạn của một số khách hàng.

Micron đang xây dựng 2 nhà máy lớn, dự kiến bắt đầu sản xuất bộ nhớ vào năm 2027 và 2028. Công ty cũng sẽ khởi công một nhà máy khác, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2030. Trước mắt, theo ông Sadana, toàn bộ sản lượng RAM của họ cho năm 2026 đã được đặt mua hết.