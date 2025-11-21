Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lời nhắn gửi cho giới siêu giàu

21-11-2025 - 06:49 AM | Tài chính quốc tế

Các tỉ phú tại 19 quốc gia thuộc Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) kiếm được 2.200 tỉ USD trong năm 2024.

Khoản tiền này đủ để đưa toàn bộ người nghèo trên thế giới thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Đó là thông tin được tổ chức từ thiện Oxfam có trụ sở tại Anh công bố ngày 20-11. Cụ thể, tổng tài sản của số tỉ phú G20 tăng 16,5% chỉ trong một năm, từ 13.400 tỉ USD lên mức 15.600 tỉ USD - dựa theo số liệu của tạp chí Forbes. "Tổng chi phí hằng năm để giúp 3,8 tỉ người đang sống dưới ngưỡng nghèo vượt qua cảnh nghèo là 1.650 tỉ USD" - tuyên bố của Oxfam nêu rõ.

Oxfam ủng hộ các sáng kiến của nước chủ nhà Nam Phi tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào ngày 22 và 23-11. Nam Phi đã xác định chủ đề chính của hội nghị là tình trạng bất bình đẳng giàu nghèo nghiêm trọng trên toàn cầu và gánh nặng nợ đang làm suy yếu các nước đang phát triển.

"Nếu G20 với sự chủ trì của Nam Phi thành lập một hội đồng quốc tế về bất bình đẳng, tương tự cách hoạt động của Ủy ban Liên chính phủ của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (IPCC), đó sẽ là một bước tiến lớn trong việc giải quyết tình trạng khẩn cấp về bất bình đẳng" - Giám đốc điều hành Amitabh Behar của Oxfam nhấn mạnh.

Lời nhắn gửi cho giới siêu giàu- Ảnh 1.

Một đứa trẻ xếp hàng nhận thực phẩm tại Deir al-Balah, Dải Gaza năm 2024. 

Oxfam cũng kêu gọi "đánh thuế công bằng giới siêu giàu trên thế giới để giúp chấm dứt nghèo đói và đối phó với khủng hoảng khí hậu". Về vấn đề nợ, Oxfam cho biết có 3,4 tỉ người sống ở các quốc gia mà mức chi cho trả lãi nợ còn cao hơn chi cho giáo dục hoặc y tế.

G20 bao gồm 19 quốc gia cùng Liên minh châu Âu và Liên minh châu Phi, đại diện 85% GDP toàn cầu và 2/3 dân số thế giới. Nam Phi hy vọng hội nghị G20 lần này, cũng là hội nghị G20 đầu tiên được tổ chức tại châu Phi, sẽ thúc đẩy giải quyết các vấn đề của lục địa và các nước đang phát triển ở Nam Bán cầu. Chức chủ tịch luân phiên G20 được chuyển giao cho Mỹ vào năm 2026.

Theo Hải Ngọc

Người Lao Động

Từ Khóa:
tỉ phú, G20

