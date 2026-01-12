OPEC trước thách thức mới từ dầu mỏ Venezuela

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang nhạy cảm với mọi biến động về cung - cầu, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đang đứng trước một thách thức mới, có thể làm xáo trộn dòng chảy dầu mỏ toàn cầu, đặt ra nguy cơ gây sức ép giảm giá dầu trong dài hạn khi Venezuela có khả năng tăng mạnh sản lượng.

OPEC+ hiện đang duy trì mức sản lượng ổn định cho tới đầu năm 2026. Tuy nhiên, theo giới phân tích, triển vọng Venezuela quay trở lại thị trường với sản lượng lớn có thể làm ảnh hưởng đến cơ chế điều tiết giá dầu truyền thống của tổ chức này. Khả năng các công ty dầu mỏ Mỹ quay lại Venezuela sẽ là những yếu tố quyết định tốc độ gia tăng sản lượng. Theo đánh giá của các chuyên gia, trong dài hạn, sản lượng của Venezuela có thể tăng đáng kể để tạo ra thách thức nghiêm trọng đối với OPEC+.

Ông Robin Mills - Giám đốc điều hành, Công ty Tư vấn năng lượng Qamar (UAE) cho biết: "Chúng ta sẽ phải xem các công ty Mỹ hoạt động như thế nào, sản lượng dầu của Venezuela tăng nhanh ra sao. Nếu các lệnh trừng phạt được nới lỏng hay dỡ bỏ, sản lượng dầu của Venezuela sẽ tăng ngay lập tức, nhưng không nhiều, có lẽ chỉ vài trăm nghìn thùng mỗi ngày. Nhưng về lâu dài, trong ba đến bốn năm tới, sản lượng có thể tăng thêm khoảng hai triệu thùng mỗi ngày. Đó sẽ thực sự là thách thức đối với OPEC".

Không chỉ tác động tới vai trò điều tiết của OPEC+, sự trở lại của dầu Venezuela còn có thể làm xáo trộn dòng chảy dầu mỏ toàn cầu và giá dầu có thể chịu áp lực giảm giá dài hạn. Các tác động này buộc OPEC+ phải xem xét lại toàn bộ các mục tiêu sản lượng của các nước thành viên, đồng thời cân nhắc đưa Venezuela trở lại cơ chế điều tiết chung. Những điều chỉnh chiến lược trong thời gian tới sẽ không chỉ quyết định sự ổn định giá dầu, mà còn ảnh hưởng sâu rộng tới kinh tế toàn cầu.