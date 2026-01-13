Báo Nga: Không nhiều nước làm được như Việt Nam!

Việt Nam nổi bật bất chấp biến động toàn cầu

Trong bối cảnh kinh tế thế giới liên tục trải qua các cú sốc lớn – từ đại dịch COVID-19 đến xung đột và căng thẳng thương mại kéo dài – Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định. Sputnik Việt Nam cho biết, đây là nhận định trước thềm Đại hội XIV của chuyên gia Argentina Gastón Fiorda- người có nhiều năm nghiên cứu sâu về Việt Nam.

Ông Fiorda đánh giá rằng nhiệm kỳ Đại hội XIII chứng kiến việc Việt Nam giữ vững tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5–6% mỗi năm, một mức cao so với mặt bằng chung của khu vực.

Năng lực điều hành của Đảng và Nhà nước thể hiện rõ ở việc giữ ổn định chính trị – xã hội trong khi vẫn đảm bảo phát triển kinh tế giữa bối cảnh toàn cầu nhiều rủi ro. Đặc biệt, nhờ đường lối ngoại giao khéo léo, Việt Nam đã cân bằng được quan hệ với các đối tác lớn, điều mà không nhiều quốc gia làm được.

Giai đoạn hậu COVID-19 được ông đặc biệt nhấn mạnh, khi kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và vươn lên nhóm tăng trưởng dẫn đầu châu Á. Quy mô GDP danh nghĩa đã vượt 400 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người tăng đều qua từng năm.

Lạm phát được kiềm chế, các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục ổn định, trong khi xuất khẩu duy trì trạng thái tăng trưởng cao, đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế có độ mở hàng đầu thế giới.

Dòng vốn FDI giải ngân ổn định là minh chứng cho niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng quốc tế đối với môi trường kinh doanh Việt Nam.

Theo chuyên gia Argentina, những kết quả này càng có ý nghĩa khi xét đến điều kiện toàn cầu khó khăn và mức độ cạnh tranh ngày càng cao.

Giai đoạn phát triển mới và dấu ấn đối ngoại

Từ nền tảng thành quả 5 năm qua, ông Fiorda cho rằng Việt Nam đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, trong đó trọng tâm là hoàn thiện bộ máy nhà nước theo hướng hiệu quả hơn, sử dụng nguồn lực có chọn lọc và ưu tiên các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp chế biến, công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Ông cũng đánh giá thế hệ trẻ Việt Nam – cởi mở, năng động và hội nhập tốt – sẽ là động lực quan trọng của tăng trưởng dài hạn.

Về đối ngoại, ông Fiorda xem "ngoại giao cây tre" là một trong những dấu ấn nổi bật nhất của nhiệm kỳ Đại hội XIII. Cách tiếp cận mềm dẻo nhưng kiên định đã giúp Việt Nam giữ được sự cân bằng trong quan hệ với các đối tác lớn như EU, Trung Quốc và Mỹ — điều mà không nhiều quốc gia làm được.

Chính sách này góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam và củng cố hình ảnh một đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.