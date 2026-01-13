Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ làm méo mó thị trường

Thủ tướng phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Báo Chính phủ ).

Sáng 13/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã chủ trì Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh những quan điểm định hướng thời gian tới: Mọi chính sách nhà ở phải hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể; không để ai bị bỏ lại phía sau; nhà ở là nhu cầu thiết yếu, là trụ cột của chính sách an sinh xã hội, là yếu tố quan trọng bảo đảm ổn định chính trị – xã hội và phát triển bền vững; bảo đảm chỗ ở an toàn, ổn định cho nhân dân, nhất là các đối tượng yếu thế.

Đồng thời, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, dẫn dắt sự phát triển, nói ít, làm nhiều, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cao nhất, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể, cân đo, đong đếm, lượng hóa được.

Cùng với đó, xác định doanh nghiệp là lực lượng quan trọng trong tổ chức thực hiện, thực hiện các dự án đúng pháp luật; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, dẫn dắt và bảo đảm công bằng; lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, rủi ro chia sẻ; mạnh dạn giao các dự án cho các doanh nghiệp có uy tín, có đủ điều kiện để thực hiện nhanh chóng và bảo đảm các yêu cầu theo quy định.

Thủ tướng nêu rõ các mục tiêu thời gian tới: Bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, quyền tiếp cận bình đẳng về nhà ở của mỗi người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau; thực hiện quyền này phù hợp điều kiện, thu nhập thực tế của người dân, sự phát triển, hoàn cảnh đất nước và quy luật thị trường.

Cùng với đó, rà soát thủ tục hành chính và cắt tất cả thủ tục rườm rà không cần thiết, tạo phiền hà, sách nhiễu và tăng chi phí tuân thủ. Các bộ, ngành, địa phương phải thực hiện các mục tiêu đề ra về nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh, bền vững theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư, xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước. Kiểm soát tín dụng vào các động lực tăng trưởng kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng vào bất động sản.

Giao các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, hoàn thiện hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý trong tháng 1/2026, theo hướng chuẩn hóa quy trình giao dịch, thực hiện cơ chế "một cửa, liên thông", từng bước chuyển sang môi trường điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả.

Bên cạnh đó tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và các năm tiếp theo.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát, hoàn thiện Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026–2030 để điều chỉnh, phê duyệt ngay trong quý I/2026, làm cơ sở triển khai các dự án đầu tư xây dựng; bảo đảm phù hợp với quy hoạch, quỹ đất, nhu cầu dân cư, đặc biệt sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập trung bình (trên 20 triệu đồng/tháng); tăng nguồn cung các phân khúc khác nhau.

Bộ Tài chính được giao chủ trì bảo đảm nguồn lực tài chính, có hướng dẫn để triển khai các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu kỹ các chính sách thuế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 03 nhằm hạn chế đầu cơ, thổi giá bất động sản, hướng dòng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ nhà ở địa phương, bảo đảm đúng mục tiêu, công khai, minh bạch, hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn lực.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy nhanh giải ngân các chương trình tín dụng cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê theo đúng đối tượng, đúng mục đích, đúng quy định. Phân tích, đề xuất tháo gỡ khó khăn cho giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội (qua hai năm triển khai vẫn thấp).

Bên cạnh đó, nghiên cứu để có các chính sách, giải pháp hiệu quả về tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 190 ngày 7/10/2025, nhất là điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ làm méo mó thị trường, hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở có giá phù hợp, dự án nhà ở xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cơ quan này cũng được giao nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, tăng cường chuyển đổi số, giảm chi phí tuân thủ để giảm lãi suất cho vay mua nhà xã hội, phát triển bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững.