Tăng trưởng tín dụng 2026: MB, HDBank và VPBank nắm ưu thế lớn

Ngân hàng Nhà nước vừa chính thức công bố dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2026 ở khoảng 15%, có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm tùy theo diễn biến thực tế của kinh tế vĩ mô, lạm phát và an toàn hệ thống.

Nhà điều hành cũng đã có văn bản thông báo công khai nguyên tắc giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 tới các TCTD, căn cứ trên kết quả chấm điểm, xếp hạng các TCTD năm 2024 theo Thông tư số 52/2018/TT-NHNN, nhân với hệ số áp dụng chung.

Bộ ba MB, HDBank và VPBank dự báo đạt 27-31%

Theo nguyên tắc và công thức Ngân hàng Nhà nước công bố, một số tính toán thận trọng cho thấy nhiều nhà băng sẽ có room tăng trưởng tín dụng năm nay quanh 13%. Động lực còn lại tập trung ở nhóm ngân hàng lớn gồm Vietcombank, HDBank, MB và VPBank. Đây cũng chính là 4 NHTM nhận chuyển giao ngân hàng bắt buộc trong năm 2025.

Trong báo cáo chiến lược về ngành ngân hàng năm 2026 vừa phát hành cuối tuần qua, bộ phân nghiên cứu của CTCK Vietcombank (VCBS) nhận định: Nhóm ngân hàng tư nhân năng động sẽ dẫn dắt tăng trưởng tín dụng năm nay; đặc biệt, các ngân hàng lớn nhận chuyển giao bắt buộc sẽ tiếp tục được hưởng cơ chế ưu tiên tăng trưởng tín dụng cao hơn bình quân ngành.

Cùng quan điểm, báo cáo cập nhật mới đây của CTCK Sài Gòn (SSI) về HDBank cũng nhấn mạnh điểm cơ chế trên: "Chúng tôi kỳ vọng việc HDB tham gia tái cơ cấu Vikki Bank sẽ là động lực chính cho tăng trưởng tín dụng cao, giúp ngân hàng cải thiện thị phần trong những năm tới".

4 NHTM trên đều đã nhanh chóng triển khai có hiệu quả quá trình tái cơ cấu các ngân hàng chuyển giao bắt buộc. Cả 4 ngân hàng được chuyển giao đều đã bắt đầu có lãi. Bên cạnh năng lực và kinh nghiệm, room tín dụng cao hơn là một yếu tố quan trọng thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu này.

Song, không hẳn tất cả đều đạt room cao. Đơn cử, Vietcombank thường có mức tăng trưởng tín dụng thấp hơn 3 nhà băng còn lại. Một mặt, "ông lớn" này có tỷ lệ an toàn vốn (CAR) thấp hơn; mặt khác, với thị phần và mẫu số tổng dư nợ lớn, mỗi phần trăm tăng trưởng ở đây đều đi cùng với quy mô tín dụng tăng thêm khá lớn.

Báo cáo triển vọng 2026 của MBS Research cũng phản ánh một góc nhìn cụ thể. CTCK này dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2026 của Vietcombank chỉ khoảng 15,9%, trong khi dự phóng mức tăng trưởng tín dụng của VPBank có thể lên tới 30,9%, tại HDBank tới 27,6%.

Trong khi đó, trong báo cáo cuối tuần qua, VCBS dự báo tăng trưởng tín dụng năm 2026 của MB có thể đạt 27%, tại HDBank dự báo tới 30,7%.

Các giá trị tăng thêm cho không gian tăng trưởng

Trong phần nhận định về HDBank, VCBS lưu ý thêm rằng, tỷ lệ cho vay so với huy động (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của ngân hàng này được dữ ở mức thấp so với các giới hạn quy định, và điều này sẽ giúp có nhiều dư địa để gia tăng sử dụng vốn và mở rộng lãi biên (NIM). Đây cũng là một cơ sở để VCBS dự báo HDBank sẽ tiếp tục nâng kỷ lục lợi nhuận năm nay, dự phóng đạt 24.547 tỷ đồng, tăng trưởng gần 22%.

VCBS cũng đặt trọng tâm về việc đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trong năm 2026 của các NHTM, theo cách tính mới của Thông tư 14 có hiệu lực từ tháng 9/2025 - điểm có thể làm chậm tăng trưởng tín dụng ở các ngân hàng có tỷ lệ CAR thấp.

Ngược lại, với những nhà băng có khẩu vị thận trọng, duy trì CAR ở mức cao như tại HDBank, Techcombank hay VPBank, với tỷ lệ thường đạt trên 15% giai đoạn vừa qua, bộ đệm an toàn cao mang đến lợi thế vừa mở rộng quy mô tín dụng mạnh hơn vừa giữ kỷ luật vốn.

Một giá trị tăng thêm khác bên cạnh những ưu thế trên, "bộ tứ" Vietcombank, HDBank, MB và VPBank được giảm giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc, theo Thông tư 23 có hiệu lực từ tháng 10/2025 cho các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc. Theo VCBS, giá trị này giúp các ngân hàng tối ưu vốn, cải thiện NIM trong năm 2026.

Chưa hết, cả SSI và VCBS đều hướng đến một kỳ vọng đáng chú ý trong năm nay, như với HDBank, việc triển khai lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, IPO các công ty con sẽ gia tăng sức mạnh vốn để mở rộng không gian tăng trưởng hơn nữa.

Như vậy, về tổng thể, tăng trưởng tín dụng năm 2026 sẽ tiếp tục không phải là câu chuyện "chia đều" cho toàn hệ thống, mà nghiêng về những ngân hàng có năng lực vốn tốt, triển khai tái cơ cấu hiệu quả và tận dụng được các cơ chế chính sách mới. Trong bức tranh đó, MB, HDBank và VPBank không chỉ có room tín dụng rộng hơn, mà còn sở hữu thêm các "giá trị cộng hưởng" từ vốn, NIM đến chiến lược dài hạn.

Ngân hàng Nhà nước cũng nêu định hướng rõ, sẽ chặt chẽ hơn trong chính sách phát triển tín dụng. Và khi chu kỳ tín dụng bước vào giai đoạn chọn lọc hơn, ưu thế sẽ thuộc về những ngân hàng đủ sức đi nhanh mà vẫn giữ được kỷ luật.