"Lượng vàng rất lớn nằm rải rác trong két sắt, gầm giường người dân nếu được huy động hiệu quả sẽ là nguồn lực cho đầu tư, phát triển kinh tế"

Ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital

Chia sẻ tại Lễ vinh danh FChoice 2025 và Hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” diễn ra sáng 13/1, ông Đinh Ngọc Dũng, Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital, nhận định giá vàng trong nước về cơ bản vận động đồng pha với thế giới, song việc thị trường vàng Việt Nam chưa liên thông đầy đủ đang tạo ra chênh lệch giá lớn.

Theo ông, các chính sách mới như phá bỏ độc quyền vàng miếng và tiến tới thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách giá, mà còn mở ra cơ hội huy động hiệu quả nguồn vàng rất lớn trong dân, qua đó bổ sung nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Ông Dũng cho biết, năm 2025, giá vàng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 70%. Tính đến cuối năm, giá vàng thế giới đạt khoảng 4.500 USD/ounce, và đêm qua (12/1) có lúc đã tăng lên khoảng 4.600 USD/ounce. Tại Việt Nam, giá vàng trong nước đã lên tới khoảng 160 triệu đồng/lượng, so với đầu năm khoảng 95 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn chưa hoàn toàn liên thông với thị trường vàng quốc tế. Chính vì vậy, một đặc thù đã tồn tại nhiều năm qua là chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, hiện khoảng 10% tức 15 triệu đồng/lượng, chủ yếu xuất phát từ yếu tố cung – cầu.

"Mỗi buổi sáng đi làm, chúng ta chứng kiến tại các nhà vàng hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng, phản ánh nhu cầu đầu tư và tích lũy vàng rất lớn, trong khi nguồn cung vàng trong nước còn hạn chế", ông Dũng nói.

Nghị định 232 được kỳ vọng sẽ giải quyết một phần bài toán này. Theo đó, quy định mới từng bước phá bỏ thế độc quyền của vàng SJC, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn và ngân hàng đủ điều kiện được nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và cung ứng vàng miếng. Hiện trong nước đã có khoảng 10 doanh nghiệp và ngân hàng lớn đáp ứng đủ điều kiện, qua đó giúp nguồn cung vàng trở nên dồi dào hơn. Thực tế cho thấy, sau khi xóa bỏ độc quyền, giá vàng SJC và vàng 24K của các doanh nghiệp đã tiệm cận nhau hơn rất nhiều. Khi đó, bài toán còn lại chủ yếu là thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá quốc tế.

Hiện nay, Chính phủ đã có chỉ đạo rất quyết liệt trong việc thành lập sàn giao dịch vàng quốc gia trong năm 2026. Khi sàn giao dịch này đi vào hoạt động, có thể hình dung tương tự như thị trường chứng khoán, với giao dịch minh bạch, công khai, giá được hình thành theo cung – cầu thực. Khi đó, khoảng chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế sẽ dần được thu hẹp, và ở giai đoạn tiếp theo có thể tiến tới xóa bỏ hoàn toàn sự chênh lệch này.

Có thể ví quá trình này như một trận đánh: giai đoạn đầu rất khó khăn, nhưng khi vượt qua được những "cửa ải" lớn, đà phát triển sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã nhiều lần thử thách mốc 4.500 USD/ounce và hiện nay đã vượt qua ngưỡng này. Điều đó mở ra kỳ vọng về một chu kỳ tăng trưởng hấp dẫn hơn cho nhà đầu tư trong thời gian tới.

Ông Đinh Ngọc Dũng cũng cho rằng nhiều triển vọng tích cực với việc hình thành sàn giao dịch vàng quốc gia trong thời gian tới. Điều này có mục tiêu quan trọng là huy động nguồn vàng trong dân. Có nhiều ước tính khác nhau, nhưng theo đánh giá thận trọng, lượng vàng trong dân hiện nay có thể lên tới khoảng 500 tấn. Quy đổi theo giá hiện tại, con số này tương đương khoảng 2 triệu tỷ đồng, tức khoảng 80 tỷ USD.

Đây là khối tài sản rất lớn, hiện đang nằm rải rác trong két sắt, gầm giường của người dân. Nếu được huy động hiệu quả, nguồn lực này sẽ trở thành một nguồn vốn quan trọng phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế. Khi nguồn lực này được đưa vào hệ thống, các kênh đầu tư tài chính sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Tương tự, sàn giao dịch bạc – do Bộ Công Thương chủ trì thông qua sàn giao dịch hàng hóa – cũng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thị trường tài chính – hàng hóa tại Việt Nam.

Ông Dũng cho rằng, khi Chính phủ đã xác định mục tiêu, toàn bộ hệ thống từ các cơ quan quản lý nhà nước đến doanh nghiệp đều sẽ cùng hướng tới mục tiêu đó, biến mục tiêu thành khát vọng và tìm mọi giải pháp để hiện thực hóa.



