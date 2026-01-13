Một ngân hàng hội tụ đầy đủ yếu tố tăng trưởng cao, ROE dẫn đầu trong chu kỳ tín dụng và nâng hạng 2026

Năm 2026 được xem là điểm giao thoa quan trọng của chu kỳ vĩ mô mới, khi nhiều Nghị quyết được ban hành, tăng trưởng tín dụng được điều hành theo hướng linh hoạt và thị trường chứng khoán đứng trước kỳ vọng nâng hạng.

Trong bối cảnh đó, hệ thống ngân hàng tiếp tục là đầu tàu lợi nhuận, dẫn dắt nền kinh tế tăng trưởng. Trong nhóm này, Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HDBank, mã chứng khoán HDB) được nhiều công ty chứng khoán đồng thuận nhìn nhận như một đại diện tiêu biểu cho ngân hàng tăng trưởng cao trong 2026–2027.

Tăng trưởng vượt trội nhờ lợi thế room tín dụng và ROE dẫn đầu

Theo định hướng điều hành của NHNN, tăng trưởng tín dụng năm 2026 toàn hệ thống dự kiến quanh 15%, song được phân bổ linh hoạt theo "sức khỏe" từng ngân hàng. Trong bức tranh đó, HDBank được xếp vào nhóm ngân hàng được ưu tiên chính sách nhờ tham gia nhận chuyển giao đặc biệt và hoàn tất các tiêu chí tái cơ cấu, qua đó được nhận cơ chế ưu tiên tăng trưởng tín dụng.

Các báo cáo cập nhật của SSI Research, MBS Research, Maybank Securities và Mirae Asset cho thấy một điểm chung đáng chú ý: HDBank nằm trong nhóm ngân hàng có khả năng ghi nhận tăng trưởng tín dụng cao nhất hệ thống năm 2026, với kịch bản phổ biến quanh 27–30% và thậm chí cao hơn trong điều kiện thuận lợi. Khi cầu tín dụng phục hồi đồng pha với tăng trưởng kinh tế, lợi thế room này cho phép HDBank mở rộng quy mô nhanh hơn mặt bằng chung và chuyển hóa trực tiếp thành tăng trưởng lợi nhuận.

Cùng với dư địa tín dụng, ROE tiếp tục là trụ cột định vị HDBank trong nhóm ngân hàng dẫn đầu. Các chuyên gia thống nhất rằng HDBank duy trì ROE trên 25%, thuộc nhóm cao nhất toàn ngành. Đây là yếu tố then chốt giúp HDB không chỉ được nhìn nhận là ngân hàng tăng trưởng nhanh, mà là ngân hàng tăng trưởng hiệu quả, cho phép thị trường chấp nhận mức định giá P/B cao hơn trung bình trong bối cảnh dòng vốn ngày càng ưu tiên chất lượng lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn.

Tăng trưởng lợi nhuận bền vững và hưởng lợi trực tiếp từ nâng hạng thị trường

Trên nền tảng tăng trưởng tín dụng cao và hiệu quả sinh lời vượt trội, triển vọng lợi nhuận của HDBank trong năm 2026 được đánh giá tích cực. Các dự báo đồng thuận cho thấy lợi nhuận trước thuế của HDBank có thể đạt khoảng 24.500 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm trước, trong khi ROAE duy trì quanh mức 20%.

Ngoài ra, dư địa cải thiện hiệu quả hoạt động đang mở ra nhờ chiến lược số hóa và hệ thống core banking mới. Nhiều báo cáo phân tích cho rằng nếu tiếp tục tối ưu chi phí, chỉ số CIR của HDBank còn khả năng cải thiện thêm, qua đó tạo upside cho lợi nhuận so với các kịch bản định giá thận trọng hiện tại. Đây là yếu tố khiến HDBank không chỉ hấp dẫn ở câu chuyện tăng trưởng ngắn hạn, mà còn ở khả năng nâng cấp chất lượng lợi nhuận trong trung hạn.

Trên TTCK, báo cáo chiến lược "Vietnam – Year Ahead 2026", Maybank Securities xếp HDBank vào nhóm cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp từ kịch bản Việt Nam tiến gần nâng hạng FTSE Emerging Market. Theo đánh giá này, các ngân hàng có ROE cao, quy mô đủ lớn và thanh khoản tốt như HDBank sẽ là đối tượng ưu tiên của ETF và các quỹ chủ động trong chu kỳ tái định giá 2026–2027.

Tổng hợp các yếu tố trên, vùng định giá ‘consensus’ cho HDB hiện hình thành trong khoảng 37.500–41.000 đồng/cổ phiếu, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cao, ROE dẫn đầu và câu chuyện nâng hạng đang dần rõ nét. Ngoài ra, dư địa định giá được đánh giá vẫn còn mở rộng nếu HDBank: Duy trì tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2026, và khai thác hiệu quả hệ sinh thái (HD SAISON, chứng khoán, bán lẻ) cùng lợi thế số hóa.