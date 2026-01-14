Người dân đang nắm giữ 500 tấn vàng

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 160 - 162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt giữ nguyên vàng miếng SJC lên mức 162 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh lên kỷ lục mới. Thậm chí, có thương hiệu đưa giá vàng nhẫn bằng giá vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 159-162 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua; vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 157,3-160,3 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 160,7 - 162 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn tăng mạnh có thương hiệu bằng giá vàng miếng SJC.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.596 USD/ounce, tăng 8 USD so với sáng qua. Hiện, giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Tại hội thảo “Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026” hôm qua, ông Đinh Ngọc Dũng - Chủ tịch kiêm CEO Bảo Tín Capital - nhận định giá vàng trong nước về cơ bản vận động đồng pha với thế giới, song việc thị trường vàng Việt Nam chưa liên thông đầy đủ đang tạo ra chênh lệch giá lớn.

Ông Dũng cho biết, năm 2025, giá vàng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 70%. Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn chưa hoàn toàn liên thông với thị trường vàng quốc tế. Chính vì vậy, một đặc thù đã tồn tại nhiều năm qua là chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới vẫn ở mức cao, hiện khoảng 10% tức 15 triệu đồng/lượng, chủ yếu xuất phát từ yếu tố cung - cầu.

"Mỗi buổi sáng đi làm, chúng ta chứng kiến tại các nhà vàng hình ảnh người dân xếp hàng mua vàng, phản ánh nhu cầu đầu tư và tích lũy vàng rất lớn, trong khi nguồn cung vàng trong nước còn hạn chế", ông Dũng nói.

Ông Dũng cho hay, có nhiều ước tính khác nhau, nhưng theo đánh giá thận trọng, lượng vàng trong dân hiện nay có thể lên tới khoảng 500 tấn. Quy đổi theo giá hiện tại, con số này tương đương khoảng 2 triệu tỷ đồng, tức khoảng 80 tỷ USD.

Đây là khối tài sản rất lớn, hiện đang nằm rải rác trong két sắt, gầm giường của người dân. Nếu được huy động hiệu quả, nguồn lực này sẽ trở thành một nguồn vốn quan trọng phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế. Khi nguồn lực này được đưa vào hệ thống, các kênh đầu tư tài chính sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.

Ở các thị trường liên quan, trước giờ giao dịch buổi sáng, bạc thỏi Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu được bán với giá 3,21 - 3,31 triệu đồng/lượng, tương đương 88,2 triệu đồng/kg, tăng gần 2 triệu đồng/kg so với sáng qua; bạc thỏi Ancarat ở mức 89,3 triệu đồng/kg, tăng gần 3 triệu đồng/kg…

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.129 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Giá USD tại Vietcombank niêm yết 26.086 - 26.386 đồng/USD (mua - bán), trong khi USD trên thị trường tự do giao dịch khoảng 27.100 - 27.250 đồng/USD.



