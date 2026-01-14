Cập nhật thị trường tiền tệ 14/1: Tỷ giá USD tự do giảm mạnh, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng VND

Trong phiên giao dịch ngày 13/01, trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên ở mức 26.287 VND/USD, tăng 18 đồng so với phiên 12/01. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giảm mạnh 200 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, giao dịch quanh mức mua vào 26.600 VND/USD và bán ra 26.650 VND/USD.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.129 VND/USD so với phiên trước đó. Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.923 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn, trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.335 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng, trong phiên giao dịch ngày 13/01, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND biến động nhẹ giữa các kỳ hạn so với phiên trước đó. Cụ thể, lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tháng giữ nguyên, lần lượt duy trì ở mức 4,00%/năm và 6,30%/năm.

Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,10 điểm %, lên 4,60%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần cũng tăng 0,10 điểm %, giao dịch tại 5,05%/năm.

Đối với USD, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn. Lãi suất qua đêm đi ngang, giữ ở mức 3,66%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,05 điểm %, xuống 3,69%/năm; kỳ hạn 2 tuần giảm 0,03 điểm %, còn 3,73%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm mạnh nhất, 0,07 điểm %, xuống 3,78%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 13/01, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 56 ngày và 91 ngày, với lãi suất áp dụng đồng loạt ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, tổng khối lượng trúng thầu đạt 3.107 tỷ đồng, trong đó 409 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 970 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 728 tỷ đồng ở kỳ hạn 56 ngày và 1.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày. Trong ngày, có 7.202 tỷ đồng đáo hạn. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu.

Như vậy, trong phiên giao dịch này, Ngân hàng Nhà nước hút ròng khoảng 4.095 tỷ đồng từ thị trường. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 324.409 tỷ đồng.