Thu hồi công bố 18 sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Abbott Healthcare Việt Nam

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam công bố.

Danh sách sản phẩm bị thu hồi hiệu lực. Nguồn: Cục An toàn thực phẩm

Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam trước đây có tên là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed, có địa chỉ tại 35 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam Singapore, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong 18 sản phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố, có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbrex Brain Boost 60 mg và 80 (viên bổ não), thực phẩm bảo vệ sức khỏe Surbrex Natural Liver Boost (hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc gan); Surbex Natural Men Vitality (hỗ trợ bổ huyết, giảm nguy cơ tóc bạc sớm); Surbex Natural Men (hỗ trợ sinh lý nam giới), sản phẩm Surbex Women (hỗ trợ giúp tăng tính đàn hồi, giảm lão hóa da)...

Trước đó, Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam đã có văn bản về việc xin rút hồ sơ liên quan tới sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu phía công ty cùng Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.