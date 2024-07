Cập nhật KQKD Quý 2/2024 của 8 ngân hàng

Techcombank (TCB): Lợi nhuận 6 tháng vượt 15.000 tỷ đồng

Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ quý 2/2024 đạt 8.122 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 2/2024 là 7.827 tỷ đồng, tăng 38,5% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục theo quý của Techcombank.



Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Techcombank là 15.628 tỷ đồng, tăng 38,6% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản Techcombank đạt 908.307 tỷ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 14,2% lên 592.083 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 6%, đạt 481.860 tỷ đồng.

Tỷ lệ CASA (tiền gửi không kỳ hạn) sụt giảm từ 40% hồi đầu năm xuống còn 37,5% cuối tháng 6/2024. Nợ xấu cuối quý 2 tại Techcombank là 7.287 tỷ đồng, tăng 21,5% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay khách hàng từ 1,16% (đầu năm) nhích lên 1,23% (cuối tháng 6). Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu ngân hàng đạt 101%.

ACB: Lợi nhuận 6 tháng đạt gần 10.500 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 12,4%

ACB công bố kết quả lợi nhuận trước thuế (LNTT) trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt 10.500 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận quý 2 đạt 5.600 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với quý trước và tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao kỷ lục của ACB.

ACB ghi nhận tăng trưởng tín dụng 12,4%, cao hơn mức trung bình toàn hệ thống (6%), với cho vay cá nhân tăng 12,3%, cho vay SME tăng 7,2%, và cho vay doanh nghiệp tăng 37,6%.

Về tiền gửi, ACB tăng trưởng 6,2%, vượt mức trung bình toàn hệ thống (2%), và tỷ lệ CASA giữ ở 22,3%. Tỷ lệ cho vay/huy động đạt 82,2%, cao hơn mức trung bình ngành (78,7%).

SeABank (SSB): Lợi nhuận 6 tháng tăng 61% so với cùng kỳ

SeABank công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 3.238 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng huy động tiền gửi và giấy tờ có giá của SeABank đạt 160.926 tỷ đồng, tăng ròng thêm 16.139 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng mạnh lên 20.038 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 13,4% tổng huy động.



Tính đến hết 30/06/2024, tổng tài sản của SeABank đạt 280.658 tỷ đồng. Trong đó, tổng Dư nợ cho vay khách hàng đạt 185.959 tỷ đồng.

LPBank (LPB): Lợi nhuận 6 tháng tăng 142% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm đạt 5.919 tỷ đồng, tăng 142% so với cùng kỳ.Tại ngày 30/6/2024, tổng tài sản LPBank là 442.583 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cuối năm 2023. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 15,2% trong 6 tháng đầu năm, đạt 317.395 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 21,4%, đạt 288.098 tỷ đồng.Nợ xấu cuối tháng 6 của LPBank ở mức 5.482 tỷ đồng, tăng 48,6% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay từ 1,34% tăng lên 1,73%.





NCB (NVB): Kết quả kinh doanh quý 2 tích cực trở lại

NCB có lãi trở lại sau 3 quý bị lỗ liên tiếp trước đó. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 của ngân hàng đạt 49 tỷ đồng, gấp 6 lần mức đạt được cùng kỳ năm 2023. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của NCB đạt hơn 7 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2024, tiền gửi khách hàng tăng 11,1% so với cuối năm 2023, tương ứng mức tăng gần 8.563 tỷ. Số dư tiền gửi (CASA) của khách hàng cũng tăng hơn 483 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Cho vay khách hàng tính đến 30/6/2024 đạt 64.198 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với 31/12/2023. Tổng tài sản của NCB đạt 103.312 tỷ đồng, tăng 7,3% so với thời điểm cuối 2023.

Vietbank (VBB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 411 tỷ đồn, đạt 43% kế hoạch băn. Tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng vừa qua đạt 11,3%, trong đó Quý 2 góp phần lớn vào hiệu quả bán niên với mức tăng trưởng so với cùng kì đạt 96,5%.

Vietbank ghi nhận 03 mục tiêu tăng trưởng huy động, dư nợ, tổng giá trị tài sản hoàn thành trên 90% kế hoạch phấn đấu chỉ sau nửa năm tài chính. Trong đó, tăng trưởng dư nợ đạt 10% cao hơn mức bình quân toàn ngành 6% (tính đến 28/06/2024).

PGBank (PGB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2024 đạt 151 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,6% so với quý 2/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt gần 268 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ, đạt 48% kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 (kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 554 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2023).

BaoVietbank cũng công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 25,79 tỷ đồng, tăng 4,42% so với cùng kỳ, trong đó, riêng quý 2 đóng góp 17,5 tỷ đồng.