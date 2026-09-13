Cập nhật mới nhất về chấn thương của Xuân Son, HLV Kim Sang-sik thở phào nhẹ nhõm

Xuân Son không gặp chấn thương nghiêm trọng

Thông tin mới nhất từ CLB Thép Xanh Nam Định mang đến tín hiệu tích cực cho HLV Kim Sang-sik và ĐT Việt Nam, khi chấn thương của tiền đạo Nguyễn Xuân Son được xác nhận không nghiêm trọng.

Ở vòng 2 LPBank V.League 2026/27, Xuân Son bất ngờ không góp mặt trong chuyến làm khách của Thép Xanh Nam Định trước Đà Nẵng (11/9). Không có chân sút chủ lực, đội bóng thành Nam nhận thất bại 0-3.

Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt xác nhận Xuân Son gặp vấn đề ở cổ chân nên không được đăng ký thi đấu. Thông tin này lập tức khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam lo lắng, bởi FIFA ASEAN Cup 2026 đã cận kề và tiền đạo sinh năm 1997 được xem là một trong những quân bài quan trọng nhất của HLV Kim Sang-sik.

Tuy nhiên, đến sáng 13/9, đại diện Thép Xanh Nam Định xác nhận tình trạng của Xuân Son không đáng ngại. Tiền đạo người Brazil chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày trước khi có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Đây rõ ràng là tin vui đối với cả Thép Xanh Nam Định lẫn ĐT Việt Nam. Sau hàng loạt trường hợp chấn thương của các trụ cột, HLV Kim Sang-sik đang đứng trước bài toán không dễ giải về nhân sự trước giải đấu mới do FIFA tổ chức.

HLV Kim Sang-sik có thêm lý do để thở phào

Trong thời gian qua, lực lượng ĐT Việt Nam liên tục xuất hiện những ca chấn thương đáng chú ý. Hoàng Đức đang điều trị chấn thương rách cơ háng và chưa xác định thời điểm trở lại, trong khi Duy Mạnh phải nghỉ dài hạn sau phẫu thuật. Văn Vĩ cũng chắc chắn lỡ FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương bắp chân. Doãn Ngọc Tân cũng mới chấn thương và có khả năng lỡ giải.

Trong bối cảnh ấy, việc Xuân Son chỉ cần vài ngày để hồi phục càng trở nên quan trọng. Nếu tiền đạo này phải nghỉ dài hạn, HLV Kim Sang-sik sẽ mất thêm một phương án tấn công đặc biệt quan trọng ngay trước thềm giải đấu.

Xuân Son từng cho thấy giá trị của mình trong màu áo ĐT Việt Nam. Khả năng tranh chấp, sức mạnh, tốc độ và đặc biệt là khả năng dứt điểm giúp tiền đạo này trở thành mũi nhọn mà hàng phòng ngự đối phương luôn phải dành sự quan tâm đặc biệt.

Ở ASEAN Cup 2026, Xuân Son tiếp tục đóng góp vào hành trình bảo vệ chức vô địch của ĐT Việt Nam với 5 bàn thắng, chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Đình Bắc. Chân sút này cũng đã ghi bàn trong chiến thắng trước Indonesia và Campuchia ở vòng bảng, qua đó tiếp tục khẳng định khả năng tạo ra khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

Điều đáng nói là ĐT Việt Nam hiện không thiếu những lựa chọn trên hàng công. Đình Bắc đang có phong độ tốt, trong khi Hoàng Hên và các phương án khác cũng sẵn sàng cạnh tranh vị trí. Tuy nhiên, Xuân Son vẫn sở hữu những phẩm chất rất riêng mà không dễ tìm thấy trong đội hình của HLV Kim Sang-sik.

"Quân bài" quan trọng trước FIFA ASEAN Cup

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ đặt ĐT Việt Nam vào một thử thách hoàn toàn khác. Giải đấu diễn ra với mật độ cao, khi thầy trò HLV Kim Sang-sik dự kiến phải chơi 4 trận trong vòng 10 ngày nếu tiến đến trận chung kết.

Với lịch thi đấu dày như vậy, khả năng duy trì sức mạnh và chiều sâu đội hình sẽ đóng vai trò quyết định. HLV Kim Sang-sik vì thế cần nhiều phương án trên hàng công thay vì phụ thuộc vào một cá nhân.

Dù vậy, sự trở lại của Xuân Son vẫn có ý nghĩa đặc biệt. Sự hiện diện của tiền đạo này không chỉ giúp ĐT Việt Nam có thêm một lựa chọn ghi bàn, mà còn tạo ra nhiều khoảng trống hơn cho các vệ tinh nhờ khả năng thu hút hậu vệ đối phương.

Đây cũng là lý do chấn thương của Xuân Son từng khiến người hâm mộ thấp thỏm. Một trường hợp phải nghỉ dài hạn có thể khiến kế hoạch nhân sự của HLV Kim Sang-sik phải thay đổi đáng kể. May mắn là kịch bản ấy chưa xảy ra.

Với việc chỉ cần vài ngày nghỉ ngơi, Xuân Son vẫn còn đủ thời gian để hồi phục và hướng tới đợt tập trung ĐT Việt Nam. Trong bối cảnh Hoàng Đức, Văn Vĩ hay Duy Mạnh đều đang gặp vấn đề khác nhau, việc giữ được một trong những mũi tấn công chủ lực là tín hiệu không thể tốt hơn với HLV Kim Sang-sik.

FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là sân chơi mới và cũng là phép thử lớn hơn cho tham vọng của ĐT Việt Nam. Để cạnh tranh chức vô địch, HLV Kim Sang-sik cần một đội hình đủ chiều sâu, nhưng những cầu thủ có khả năng tạo khác biệt như Xuân Son vẫn là thứ vũ khí đặc biệt.

Ít nhất vào lúc này, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể tạm thời thở phào: Xuân Son chưa phải nói lời chia tay với FIFA ASEAN Cup 2026.