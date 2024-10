Cập nhật số liệu CTCK ngày 14/10: Những tên tuổi đầu tiên hé lộ KQKD quý 3, VIX lãi đậm, xuất hiện khoản lợi nhuận "bốc hơi" hơn 90% so với cùng kỳ

Bức tranh kết quả kinh doanh ngành chứng khoán trong quý 3 năm 2024 đang dần hé lộ. Tính tới ngày 14/10, đã có 4 CTCK, tài chính thực hiện công bố BCTC quý 3, trong đó đáng chú ý với nhiều khoản lợi nhuận tăng mạnh nhưng cũng xuất hiện cả khoản lãi sụt giảm, thậm chí là lỗ.

Cái tên đầu tiên nhóm chứng khoán công bố BCTC quý 3/2024 là Chứng khoán MB (mã MBS). Công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 49% so với cùng kỳ lên 806 tỷ đồng. Cùng đà tăng của doanh thu, chi phí hoạt động của MBS trong quý 3/2024 cũng tăng mạnh118% so với cùng kỳ năm trước lên 377 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 224 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ 2023. Lãi ròng thu về đạt 179 tỷ đồng, tăng 8% so với quý 3/2023 nhưng giảm khoảng 17% so với quý 2 liền trước, ngắt chuỗi 6 quý liên tiếp tăng trưởng dương trước đó.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của MBS đạt 2.363 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm 2023. LNTT tăng 41% lên 724 tỷ. Dư nợ cho vay margin và UTTB của MBS tại thời điểm cuối quý 3/2024 đạt 9.866 tỷ, giảm nhẹ 113 tỷ so với đầu quý. Riêng dư nợ margin đạt 9.671 tỷ, giảm 152 tỷ so với đầu quý.

Tích cực hơn, Chứng khoán VIX cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 với doanh thu hoạt động đạt 554 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế tăng gần 31% lên xấp xỉ 324 tỷ đồng. Các mảng hoạt động của Công ty đều có diễn biến tích cực trong quý III và đóng góp tốt vào kết quả lợi nhuận.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu của VIX đạt 1.293 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 681 tỷ đồng.

Nhóm vốn hóa bé hơn, Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) đạt hơn 7 tỷ đồng doanh thu hoạt động trong quý 3/2024, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế của DAS đạt vỏn vẹn hơn 200 triệu đồng, giảm tới 92% so với số lãi gần 2,5 tỷ trong cùng kỳ năm 2023. LNTT 6 tháng xấp xỉ 4 tỷ, giảm 45%.

Công ty TNHH tư vấn đầu tư chứng khoán TC Capital Việt Nam thì tiếp tục "trắng" doanh thu, ghi nhận lỗ gần 500 triệu đồng trong quý 3, tương đương số lỗ cùng kỳ năm trước.