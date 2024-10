Cập nhật số liệu CTCK ngày 15/10: Lộ diện thêm công ty chứng khoán lỗ đậm trong quý 3

Số liệu thống kê tới sáng ngày 15/10, đã có 6 công ty chứng khoán, tài chính công bố BCTC quý 3/2024, chủ yếu tại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Công ty Chứng khoán Thủ Đô (CASC) ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 đạt gần 10 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng chủ yếu do doanh thu lưu ký giảm 70% so với quý 3/2023 xuống còn gần 9 tỷ, cộng thêm lãi từ tài sản FVTPL giảm còn hơn 813 triệu.

Chi phí hoạt động giảm mạnh hơn 91%, giúp CASC lãi trước thuế quý 3 gần 3,4 tỷ đồng, tích cực hơn so với khoản lỗ hơn gần 3 tỷ cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu hoạt động giảm 70% so với cùng kỳ xuống còn gần 33 tỷ đồng. Lãi trước thuế 9 tháng hơn 1,5 tỷ, giảm 85% so với cùng kỳ năm trước..

Trong khi đó , CTCP Chứng khoán Phố Wall (mã WSS) ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3/2024 tăng 18% lên gần 6 tỷ. Trong đó hơn 3 tỷ đến từ lãi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn HTM, hơn 2,5 tỷ lãi từ tài sản FVTPL.

Khấu trừ các chi phí liên quan, WSS lỗ trước thuế gần 9 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ 5 liên tiếp của công ty chứng khoán này. Theo đó, số lỗ luỹ kế 9 tháng đầu năm nâng lên hơn 33 tỷ đồng.