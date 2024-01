Cập nhật số liệu CTCK ngày 16/1: Xuất hiện khoản lỗ đầu tiên trong quý 4, Agriseco sụt giảm 24% lợi nhuận

Bức tranh kết quả kinh doanh ngành chứng khoán trong quý 4 cũng như cả năm 2023 đang dần hé lộ. Tính tới ngày 16/1 đã có 4 CTCK, tài chính thực hiện công bố BCTC quý 4, trong đó đáng chú ý với khoản lợi nhuận "tăng bằng lần".



Cụ thể, CTCP Chứng khoán MB (mã MBS) là cái tên đầu tiên trong nhóm hế lộ số liệu tài chính, kinh doanh quý 4 và luỹ kế cả năm 2023.



Theo đó, MBS ghi nhận quý 4 tăng trưởng trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính, doanh thu hoạt động đạt gần 540 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 201 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ 2022. Lãi ròng thu về gần 173 tỷ đồng, tăng 139% so với quý 4/2022.

Tính chung cả năm 2023, MBS ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.816 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2022. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 8% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 716 tỷ đồng. So với kế hoạch 900 tỷ đã đề ra, MBS đã không hoàn thành kế hoạch cả năm.

Chứng khoán Agriseco (mã AGR) ghi nhận doanh thu hoạt động trong quý 4 đạt gần 90 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất vào doanh thu với gần 32 tỷ đồng, bên cạnh đó là hơn 18 tỷ đồng lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và hơn 15 tỷ đồng doanh thu môi giới.

Chi phí hoạt động đạt hơn 23 tỷ đồng trong quý 4/2023. Khấu trừ, Agriseco báo lãi trước thuế quý 4/2023 giảm 24% so với cùng kỳ năm trước xuống gần 42 tỷ đồng. LNST xấp xỉ 34 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, Agriseco ghi nhận hơn 361 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm nhẹ so với năm trước. LNTT cả năm đạt hơn 182 tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với năm 2022.

Ở nhóm vốn hóa bé hơn, Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) đã công bố BCTC quý 4/2023, ghi nhận doanh thu hoạt động nhích nhẹ lên gần 59 tỷ đồng.

Kết quả, công ty báo lãi trước thuế hơn 9 tỷ đồng, tăng trưởng gần 77% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế cả năm 2023, NHSV báo lãi trước thuế gần 52 tỷ đồng, tăng trưởng 37%. LNST tương ứng đạt 41 tỷ đồng.

NHSV là công ty con có vốn 100% từ NH Investment & Securities – công ty chứng khoán lớn thứ 2 tại Hàn Quốc, đơn vị trực thuộc tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc Nong Hyup.

Trái ngược, một CTCK vốn từ Hàn Quốc khác là Chứng khoán JB Việt Nam (JBSV) báo lỗ trước thuế trong quý 4/2023 gần 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 3 tỷ. Nguyên nhân chính do chi phí quản lý và chi phí quảng cáo khuyến mại tăng mạnh.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu hoạt động của JBSV đạt 109 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm trước. Chi phí QLCTCK vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 81 tỷ đồng, bên cạnh đó là 11 tỷ chi phí hoạt động và 10 tỷ đồng chi phí tài chính. Khấu trừ, JBSV lãi sau thuế cả năm 2023 hơn 4 tỷ đồng, giảm 84% so với thực hiện năm trước đó.