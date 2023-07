Cập nhật số liệu CTCK ngày 20/7: Lộ diện thêm nhiều Công ty chứng khoán báo lãi tăng trưởng tích cực trong quý 2

Thống kê đến sáng ngày 20/7, đã có 45 công ty chứng khoán thực hiện công bố BCTC quý 2/2023.

Chứng khoán FPT (FTS) ghi nhận doanh thu hoạt động kỳ này đạt gần 260 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính nhờ hoạt động tự doanh với lãi tài sản FPTPL chuyển từ âm 53 tỷ đồng sang lãi gần 51 tỷ đồng, cụ thể là việc đánh giá lại khoản đầu tư tại cổ phiếu May Sông Hồng (MSH) gần 28 tỷ. Trong khi đó, lãi từ cho vay và doanh thu môi giới có sự “đi lùi” so với quý 2/2022.

Kết quả FPTS lãi sau thuế quý 2 hơn 140 tỷ đồng, tăng mạnh 88% so với cùng kỳ. Dù vậy, do kết quả đi lùi trong quý 1 đầu năm nên lũy kế 6 tháng, FPTS thu lãi sau thuế 219 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Nguồn: BCTC FTPS

Chứng khoán HDB (HDBS) cũng kinh doanh khởi sắc trong quý 2 vừa qua với lợi nhuận sau thuế tăng 41% lên 94 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng, công ty chứng khoán này lãi 130 tỷ đồng sau thuế, giảm nhẹ 7% so với con số đạt được trong cùng kỳ năm 2022.

Ở nhóm vốn hóa nhỏ hơn, Chứng khoán Vina trở lại có lãi trong quý 2 năm nay với gần 72 triệu đồng, dù khiêm tốn nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với mức lỗ hơn 2 tỷ trong cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân nhờ doanh thu hoạt động tăng mạnh.

Trái ngược, Chứng khoán Kiến Thiết (CSI) báo lỗ sau thuế gần 4 tỷ đồng trong quý 2, đưa số lỗ từ đầu năm lên 7 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2022 CSI vẫn đang có lãi.