Cập nhật số liệu CTCK ngày 20/7: Thêm Vietcap, VPBankS... công bố lợi nhuận quý 2, nhiều mức lãi "tăng bằng lần"

Đến sáng ngày 20/7, đã có 71 công ty chứng khoán đã thực hiện công bố BCTC quý 2/2024.

Chứng khoán Vietcap (VCI) ghi nhận LNTT tăng trưởng mạnh trong quý 2, gấp 2,6 lần cùng kỳ lên mức 344 tỷ đồng. Luỹ kế nửa đầu năm 2024, Vietcap lãi trước thuế 571 tỷ, tăng trưởng 170%.

Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam báo lãi trước thuế quý 2 tăng 5% so với cùng kỳ lên 195 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động quý 2 tăng 4% lên 633 tỷ, trong đó lãi từ cho vay và phải thu đóng góp 377 tỷ, tăng 12%; doanh thu môi giới đạt hơn 170 tỷ.

Luỹ kế 6 tháng, Chứng khoán Mirae Asset đạt 1.274 tỷ đồng doanh thu hoạt động. LNTT đạt 391 tỷ, tăng 13% so với cùng kỳ.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đạt mức doanh thu hoạt động 559 tỷ đồng, giảm tới 39% so với cùng kỳ năm trước, Nguyên nhân chính do lãi từ tài sản FVTPL giảm mạnh 62% xuống còn 218 tỷ. Ngược lại, lãi cho vay và phải thu tăng 58% lên 41 tỷ; doanh thu môi giới cũng cải thiện lên gần 18 tỷ.

Đáng nói, chi phí hoạt động giảm 61% xuống còn 284 tỷ, chủ yếu cũng nhờ mảng tự doanh khi lỗ từ tài sản FVTPL kỳ này giảm còn bằng 1/4 quý 2/2023, đạt 140 tỷ. Kết quả, TPS lãi trước thuế 126 tỷ đồng trong quý 2/2024, tăng 95% so với cùng kỳ năm trước. LNTT 6 tháng đạt 219 tỷ, tăng 60%.

Chứng khoán VPBank (VPBankS) là cái tên tiếp theo báo lãi trăm tỷ trong quý 2/2024, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước thì mức lợi nhuận đã sụt giảm. Cụ thể doanh thu hoạt động đạt 647 tỷ, tăng 36% so với quý 2/2023. Tuy nhiên chi phí hoạt động cao gấp gần 5 lần cùng kỳ, xấp xỉ 198 tỷ đồng. Kết quả, VPBankS ghi nhận LNTT quý 2 giảm 19% so với cùng kỳ xuống 318 tỷ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, VPBankS báo lãi trước thuế giảm 30% so với cùng kỳ xuống 500 tỷ đồng.

Mức lãi tăng trưởng bằng lần trong quý 2 còn ghi nhận tại Chứng khoán An Bình (LNTT tăng 260% lên 50 tỷ), Chứng khoán LPBank (LNTT tăng 357% lên 17 tỷ).