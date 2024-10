Cập nhật số liệu ngày 17/10: CTCK ồ ạt công bố kết quả kinh doanh quý 3, KBSV, Yuanta, VDSC... đồng loạt báo lãi "đi lùi"

Thống kê tới sáng ngày 17/10, đã có 15 công ty chứng khoán thực hiện công bố BCTC quý 3/2024.

Chứng khoán Yuanta Việt Namđã công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu hoạt động giảm 8% xuống gần 151 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Yuanta đạt 34 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. So với quý 2/2024, lợi nhuận trong quý 3/2024 sụt giảm khoảng 19%, ghi nhận quý thứ 2 tăng trưởng âm liên tiếp về mặt lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của Yuanta tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 469 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 9% lên 124 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay margin và UTTB tính đến cuối quý 3/2024 đạt 4.325 tỷ đồng - mức cao kỷ lục của CTCK này.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) ghi nhận doanh thu hoạt động sụt giảm mạnh 38% so với cùng kỳ xuống còn 224 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, KBSV ghi nhận lãi trước thuế 61 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ và giảm 23% so với quý liền trước. Đây đồng thời là quý thứ 2 liên tiếp KBSV ghi nhận lãi tăng trưởng âm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của KBSV ghi nhận 799 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 221 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 5% so với cùng kỳ 2023.

Trong khi đó, Chứng khoán DSC báo lãi trước thuế quý 3/2024 tăng mạnh 83% so với cùng kỳ lên 90 tỷ đồng. Nếu so với quý 2 liền trước, lợi nhuận gấp gần 4 lần. Hầu hết các mảng kinh doanh đều tăng trưởng mạnh.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, DSC ghi nhận LNTT tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm trước lên 188 tỷ đồng.

Trái ngược, Chứng khoán SaigonBank Berjaya là cái tên tiếp theo trong nhóm CTCK báo lỗ. Doanh thu hoạt động đi ngang ở mức hơn 6 tỷ, tuy nhiên chi phí hoạt động cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu là lỗ từ tài sản FVTPL. Kết quả, công ty lỗ trước thuế gần 6 tỷ trong quý 3.