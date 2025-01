Thống kê tới sáng ngày 20/1, đã có 30 công ty chứng khoán thực hiện công bố BCTC quý 4/2024.

Chứng khoán KAF I đã công bố BCTC quý 4/2024 với doanh thu hoạt động đạt 340 tỷ, tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí hoạt động trong quý 4 tăng gần 560% so với cùng kỳ lên 115 tỷ đồng. Kết quả, KAFI lãi trước thuế 97 tỷ đồng trong quý cuối năm, tăng 28% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng 29% lên 86 tỷ. Lũy kế cả năm 2024, LNTT đạt 257 tỷ, tăng mạnh 60%.

Chứng khoán CTS ghi nhận doanh thu hoạt động quý 4 giảm 3% so với cùng kỳ xuống 303 tỷ đồng, trong đó lãi từ tài sản FVTPL còn 133 tỷ (giảm 2% so với quý 4/2023) và doanh thu môi giới giảm 22% xuống 21 tỷ. Tuy nhiên, chi phí hoạt động giảm 16% xuống 112 tỷ đồng. Kết quả sau khi trừ đi các chi phí, CTS lãi trước thuế hơn 73 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, LNST tương ứng đạt hơn 58 tỷ.

Lũy kế cả năm 2024, CTS ghi nhận 287 tỷ đồng LNTT, tăng 24% so với năm 2023.

Chứng khoán Agribank (Agriseco) công bố doanh thu hoạt động tăng trưởng 11% lên 100 tỷ, chiếm hơn 41 tỷ là lãi từ cho vay và phải thu. Kết quả, LNTT tăng trưởng 23% lên 54 tỷ, nâng lãi trước thuế cả năm 2024 lên con số 169 tỷ, giảm khoảng 9%.

Kém tích cực, Chứng khoán Ngân hàng Public VN báo lỗ 3 tỷ đồng trong quý 4/2024 vừa qua, cùng kỳ năm trước lỗ hơn 200 triệu đồng. Lũy kế cả năm 2024, CTCK này lỗ 6 tỷ đồng.