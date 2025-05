Công an bổ sung thêm đầu số điện thoại nguy hiểm: Một giám đốc bị lừa 90 triệu với chiêu thức này

Công an tỉnh Bình Phước vừa phát đi cảnh báo về một vụ lừa đảo trực tuyến tinh vi, khiến anh H.V.N, Giám đốc một công ty in ấn tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, thiệt hại 90 triệu đồng. Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho người dân và doanh nghiệp về các thủ đoạn lừa đảo ngày càng phức tạp trên không gian mạng.

Chi tiết vụ lừa đảo

Theo thông tin từ cơ quan công an, đối tượng lừa đảo đã sử dụng số điện thoại 0397539370 và tài khoản Zalo mang tên “Duy Thành” để liên hệ với anh H.V.N. Kẻ gian giả danh khách hàng đặt in 400 tấm pano tuyên truyền cho một bệnh viện với tổng giá trị hợp đồng lên đến 100 triệu đồng. Để tạo lòng tin, đối tượng liên tục gửi hình ảnh giả mạo giao dịch chuyển tiền qua Zalo, khiến anh N. tin tưởng.

Không dừng lại ở đó, kẻ lừa đảo tiếp tục yêu cầu anh N. tìm mua 50 giường bệnh, kèm theo nệm, gối và ga giường. Tin tưởng vào các giao dịch trước đó, anh N. đã chuyển tổng cộng 90 triệu đồng tiền đặt cọc cho các đơn vị cung cấp. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền cọc, đối tượng lập tức chặn liên lạc và không chuyển bất kỳ khoản tiền nào như đã cam kết.

Thủ đoạn tinh vi của kẻ lừa đảo

Theo các chuyên gia an ninh mạng, hình thức lừa đảo này khai thác lòng tin của nạn nhân thông qua các ứng dụng nhắn tin phổ biến như Zalo, Viber hoặc Telegram. Kẻ gian thường sử dụng các chiêu thức sau:

Giả danh khách hàng tiềm năng: Đối tượng tự xưng là đại diện của các tổ chức uy tín, như bệnh viện, cơ quan nhà nước, để đặt hàng với giá trị lớn.

Sử dụng hình ảnh giao dịch giả mạo: Sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh để tạo biên lai chuyển khoản giả, khiến nạn nhân tin rằng tiền đã được thanh toán.

Yêu cầu bổ sung bất thường: Sau khi tạo lòng tin, kẻ lừa đảo yêu cầu nạn nhân thực hiện các giao dịch bổ sung, như mua hàng hóa hoặc chuyển tiền cọc, rồi biến mất.

Theo báo cáo nghiên cứu, khảo sát an ninh mạng 2024 do Ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia thực hiện, cứ 220 người dùng điện thoại thông minh thì có 1 người là nạn nhân của lừa đảo, thiệt hại ước tính trong năm 2024 lên đến 18.900 tỷ đồng.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Để phòng tránh các vụ lừa đảo tương tự, người dân và doanh nghiệp cần:

Xác minh danh tính người mua: Kiểm tra kỹ thông tin liên lạc, tài khoản ngân hàng và các giấy tờ liên quan trước khi thực hiện giao dịch.

Cảnh giác với hình ảnh chuyển khoản: Không tin tưởng hoàn toàn vào các hình ảnh giao dịch, cần kiểm tra trực tiếp tài khoản ngân hàng để xác nhận tiền đã được chuyển.

Liên hệ cơ quan chức năng khi có nghi ngờ: Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, hãy liên lạc với công an gần nhất để được hỗ trợ.

Tuyên truyền và chia sẻ thông tin: Hãy cảnh báo người thân, bạn bè và đồng nghiệp về các thủ đoạn lừa đảo để cùng nâng cao cảnh giác.

Vụ việc của anh H.V.N là một hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của các hình thức lừa đảo trực tuyến. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, tội phạm mạng ngày càng tinh vi, mỗi cá nhân và doanh nghiệp cần trang bị kiến thức và cẩn trọng trong các giao dịch trực tuyến.

Tổng hợp