Cập nhật tin bão số 13 mới nhất: Giật cấp 17 áp sát đất liền, đêm nay đỉnh điểm mưa rất to và gió cực mạnh

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 15h ngày 6/11, vị trí tâm bão: Khoảng 13.4 độ Vĩ Bắc; 110.2 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17 .

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo đến 19 giờ ngày 6/11 , tâm bão ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25–30 km/h, cường độ cấp 13, giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định từ vĩ tuyến 11,5 đến 16,0 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4: khu vực phía Tây giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm huyện đảo Lý Sơn); đất liền phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai và phía Bắc Đắk Lắk.

Cấp độ rủi ro cấp 3: vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Nam Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa.

Đến 1 giờ sáng ngày 7/11 , bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25–30 km/h, đi sâu vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và suy yếu dần. Lúc này, cường độ bão giảm còn cấp 8–9, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm mở rộng đến phía Tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông, phạm vi tương tự như thời điểm trước đó, với cấp độ rủi ro thiên tai vẫn giữ ở cấp 4 và cấp 3 cho các khu vực tương ứng.

Đến 13 giờ chiều ngày 7/11 , bão tiếp tục di chuyển Tây Tây Bắc với tốc độ 25–30 km/h, đi sang khu vực phía Đông Thái Lan, và suy yếu thành một vùng áp thấp với cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm khi đó nằm trong phạm vi từ vĩ tuyến 12,5 đến 16,0 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông.

Khu vực chịu ảnh hưởng cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 gồm: vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng (gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền các tỉnh Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Tây Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa.

Bão di chuyển quá nhanh, đêm nay đỉnh điểm mưa to gió lớn

Chuyên gia khí tượng nhận định, tối và đêm nay, bão đổ bộ vào khu vực đất liền khu vực miền Trung nước ta với cường độ rất mạnh, vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp rất lớn, chỉ sau cấp 5 là cấp thảm họa) ở phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Cấp 3: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Từ chiều tối nay, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk (bao gồm đặc khu Lý Sơn); đất liền phía Đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Cấp 3: Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù Lao Chàm) và Khánh Hòa; đất liền Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể về cường độ, bão Kalmaegi được nhận định là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước ta từ đầu năm 2025, với vùng gió mạnh trên cấp 6 rất rộng lớn, kéo dài từ Nam Quảng Trị đến Bắc Khánh Hòa.

Theo thông tin trên Vietnamnet, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá đây là một cơn bão đặc biệt nguy hiểm, có cường độ rất mạnh trên khu vực Biển Đông. Khi vào đất liền, bão có thể vẫn giữ sức gió rất lớn, gây ảnh hưởng mạnh trong khoảng từ tối đến đêm 6/11”.

Đồng thời, hoàn lưu bão số 13 gây mưa lớn diện rộng ở Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Trong đó, vùng tâm mưa tập trung từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm trong hai ngày 6-7/11.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng, thời gian này mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi mưa rất to trên 450mm. Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm.

Riêng tại Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, từ ngày 7-8/11, hoàn lưu bão gây mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo, lượng mưa lớn, dồn dập trong thời gian ngắn, kết hợp với mực nước trên các hệ thống sông đang ở mức cao, làm gia tăng nguy cơ lũ tại nhiều khu vực.

Các tỉnh, thành nằm trong vùng cảnh báo lũ gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Huế. Mực nước lũ có thể vượt mức báo động 2 đến báo động 3, thậm chí cao hơn báo động 3 trên một số sông.

Toàn bộ khu vực miền núi, đặc biệt là vùng núi phía Tây Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên, được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.