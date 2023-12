Cặp vợ chồng lợi dụng danh tiếng bác sĩ giỏi, "thổi giá" thuốc thu lời 75 tỉ đồng

Ngày 17-12, Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) và Đặng Văn Thắng (chồng Hiền, 29 tuổi, trú tại huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) để điều tra về vụ án giả danh y, bác sĩ tư vấn, quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh, bán với giá cao.



Công an khám xét trụ sở công ty do vợ chồng Hiền quản lý. Ảnh: B.G.

Trước đó, Công an huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) nhận được đơn tố cáo của bà Tr.Th.O. (trú tại địa phương) về việc bị một bác sĩ "dởm" lừa. Theo đơn tố cáo, một người tự giới thiệu là Hoàng Anh Đức, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu (TP Hà Nội), tư vấn cho bà O. mua thuốc chữa bệnh. Bà O. mua về sử dụng nhưng sau khi dùng, mắt bà bị sưng to nên đã thông tin lại cho đối tượng.

Tiếp đó, "bác sĩ" này lại tư vấn thêm cho bà nên dùng nấm linh chi đặc biệt tốt, rất hiếm, giá 1,2 triệu đồng/kg. Tiếp tục tin tưởng, bà O. đặt mua 2 tạ nấm linh chi. Sau nhiều lần chuyển khoản tổng cộng 237 triệu đồng cho các số tài khoản đối tượng cung cấp mà không thấy nấm, bà O. gọi điện thì vị "bác sĩ" quanh co rồi tắt máy, không thể liên lạc được.

Giả bác sĩ nổi tiếng để bán thuốc gia công với giá "trên trời"

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã xác định "Đức - Giám đốc" chính là nhân viên Công ty TNHH Bảo Long Dược. Cùng với đó, công an xác định 2 vợ chồng Nguyễn Thị Hiền và Đặng Văn Thắng cùng quản lý Công ty TNHH Bảo Long Dược. Các nghi phạm thành lập công ty hoạt động theo hình thức đa cấp.

Nhóm này lợi dụng danh tiếng, tên tuổi của các y, bác sĩ giỏi, nổi tiếng công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế lớn để lừa đảo; quảng cáo, tư vấn không đúng sự thật về tình trạng bệnh tật của bệnh nhân để bán thuốc, thực phẩm chức năng với giá cao. Giá ban đầu của các loại thuốc, thực phẩm chức năng này chỉ từ 30.000-40.000 đồng/hộp song các đối tượng bán với giá từ 1-3 triệu đồng/hộp.

Sản phẩm do Công ty TNHH Bảo Long Dược bán có tên là: Vương Hoàng Giáp, Nhất Giáp Khang, Bách Vị Nam, Bình Mộc Giáp, An Mộc Vương, Giáp Nam Bình,... Các sản phẩm này do vợ chồng Thắng - Hiền đặt từ các xưởng gia công thuốc nam rồi thuê in nhãn mác theo yêu cầu. Còn thực phẩm chứa thành phần gì, công dụng, tính năng ra sao thì vợ chồng Thắng không biết.

Nhà chức trách xác định từ tháng 10-2022 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã bán khoảng 80.000 đơn hàng cho hơn 20.000 người ở khắp các tỉnh, TP trên cả nước, thu lợi bất chính gần 75 tỉ đồng.