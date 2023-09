'Captain Samsung' Huy NL: ‘iPhone 15 có vài thay đổi nhưng về cơ bản vẫn rất nhàm chán’

Better Choice Awards 2023 hướng tới 3 lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống tiêu dùng: Công nghệ - Xe - Sống Xanh. Better Choice Awards mang kỳ vọng sẽ trở thành giải thưởng thường niên uy tín, có sự công nhận đến từ chính người dùng, những đại diện cộng đồng có tiếng cùng hệ thống chuyên gia chất lượng cao để từ đó, mang đến cho người dùng những lựa chọn tốt hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Bên cạnh mục đích xây dựng hệ thống giải thưởng mang giá trị thiết thực, Better Choice Awards còn mong muốn là nơi kết nối, tổ chức những hoạt động ý nghĩa dành cho người dùng và các nhà sản xuất, giúp khai thác tối đa điểm mạnh của sản phẩm, dịch vụ đồng hành cùng giải thưởng. Năm 2023, chúng tôi đồng hành cùng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cùng tổ chức Triển lãm Đổi mới sáng tạo quy mô hàng đầu Việt Nam, với hơn 400 gian hàng và kỳ vọng có 30 nghìn khách tham dự.

Gala trao giải Better Choice Awards sẽ được tổ chức với những tiết mục đặc sắc kể lại câu chuyện đời thường, cách người dùng thực sự sử dụng sản phẩm kết hợp với những màn trình diễn âm thanh, ánh sáng đỉnh cao do các ca sĩ hàng đầu thể hiện. Khu Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Hòa Lạc cũng dự kiến là nơi tổ chức thường niên sự kiện Gala Better Choice Awards trong các năm tiếp theo.