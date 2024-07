Care Solutions và TTTM Sense City Phạm Văn Đồng tổ chức ngày hội hiến máu

Tiếp nối tinh thần cao đẹp và nhằm lan tỏa tình yêu thương cho những cá nhân kém may mắn, tạo thêm sức mạnh cho cộng đồng mà Chúng ta đang sinh sống, Care Solutions và TTTM Sense City Phạm Văn Đồng (PVĐ) đã tổ chức thành công ngày hội hiến máu "Một giọt máu – Triệu tấm lòng". Đây là một trong những chương trình hiến máu nhân đạo có quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2024.



Chương trình được diễn ra từ 6:00 ngày 13/07/2024 tại tầng 1 - TTTM Sense City Phạm Văn Đồng (PVĐ) – Tòa nhà Gigamall, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của Khách hàng, toàn thể cán bộ - nhân viên của tất cả các Công ty thuộc Tập đoàn Care Solutions.

Các nhân sự quản lý cấp cao của các Công ty thuộc Tập đoàn Care Solutions đang tham gia chương trình.

Tập đoàn Care Solutions kết hợp với Bệnh viện Quân Y 175, TTTM Sense City PVĐ, TTTM Gigamall cùng nhiều đơn vị khác tạo nên ngày hội đầy tình yêu thương này. Có mặt tại sự kiện và tham gia hiến máu, Ông Dương Hoàng Phương - Chief Sales Officer của Tập đoàn Care Solutions chia sẻ: "Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp và là hoạt động thiết thực thể hiện cam kết của Care Solutions đối với phát triển cộng đồng. Đây cũng là dịp để cán bộ - nhân viên thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng hình ảnh Tập đoàn năng động, trách nhiệm. Với mục tiêu phát triển bền vững, bên cạnh chú trọng các hoạt động kinh doanh, Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình ý nghĩa, đóng góp cho cộng đồng trong tương lai".



Ban lãnh đạo Tập đoàn Care Solutions và TTTM Sense City PVĐ cùng tham gia hiến máu

(Bà) Nguyễn Thị Kim Thúy - GĐĐH, Công ty Care Việt Nam (thuộc Care Solutions) là một trong những cá nhân tham gia sớm nhất

(Ông) Nguyễn Bảo Nhựt Minh - GĐĐH, Công ty MMS (thuộc Tập đoàn) tham gia hiến máu

Với sự thành công của ngày hội, toàn bộ các đơn vị máu sẽ đóng góp cho các bệnh viện và các cơ sở y tế. Các đơn vị máu sẽ được chuyển về Bệnh viện Quân Y 175, kịp thời cứu chữa cho các bệnh nhân đang cần điều trị. Chung tay vì cộng đồng, đóng góp cho một xã hội ngày càng giàu đẹp và văn minh, giảm thiểu các mảnh đời khó khăn… là công tác thường niên của tất cả Khách hàng, cán bộ - nhân viên của Care Solutions.



Tập đoàn Care Solutions xin trân trọng cảm ơn Bệnh viện Quân Y 175, TTTM Sense City Phạm Văn Đồng, TTTM Gigamall và các cơ quan, doanh nghiệp… đã đồng hành cùng Care Solutions tạo ra sự thành công của chương trình lần này.