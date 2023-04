Cậu bé 9 tuổi nổi tiếng TikTok sau khi tự tay may áo tặng bố

Video quay lại khoảnh khắc Aaron nhận món quà của con trai đã được tới 15,8 triệu lượt xem. Đoạn video cho thấy người cha vừa thử chiếc áo vừa luôn miệng khen ngợi con trai.

"Chiếc áo đẹp như được mua ở tiệm. Thực sự là không tin nổi", Aaron nói với Insider.

"Mặc dù có một số sự trợ giúp khi may áo sơ mi cho bố nhưng phần lớn công việc là do cháu tự đảm nhiệm", Sam nói.

Anh Aaron mặc chiếc áo sơ mi con trai may tặng.

Chiếc áo sơ mi màu xanh hải quân với họa tiết hoa trắng, có ve áo kiểu của những năm 1970.

"Tự may một chiếc áo nằm ngoài khả năng của tôi, một người đã 43 tuổi. Tôi thực sự không nghĩ rằng một đứa trẻ 9 tuổi lại có thể làm như vậy, nhưng Sam đã làm được", người cha tự hào nói.

"Tôi đã tốt nghiệp thiết kế thời trang và nhận thấy cậu bé này có tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực này. Đứa trẻ sẽ thành công nếu theo đuổi nghề may" - một cư dân mạng bình luận.

Cậu bé Sam theo học một lớp may vá từ 1 năm trước.

Sam đã theo học một lớp học may hơn 1 năm qua, sở thích may mặc của cậu bé có thể di truyền từ người cô trong gia đình.

Kể từ khi tham gia lớp may vá, Sam đã có thể may áo sơ mi, vỏ gối, quần pyjama cho anh trai và thậm chí may cả váy cho em họ.

"Tôi rất ngạc nhiên bởi khả năng của Sam. Nhưng khi nhìn chiếc váy con may cho em họ, có cả khóa kéo phía sau thì thực sự tôi đã rất ấn tượng với những gì con làm được ", Anh Aaron nói.

Sam hi vọng những sản phẩm mình tạo ra sẽ là khởi đầu cho sự nghiệp thời trang của mình bởi cậu bé mong ước trở thành một nhà thiết kế thời trang khi lớn lên.

"Cháu thực sự thích thời trang", Sam nói, đồng thời cho biết Calvin Klein là biểu tượng thời trang của cậu.