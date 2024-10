Nhiều mẹ bỉm than phiền giai đoạn "mệt mỏi nhất cuộc đời" chính là thời điểm khi con bắt đầu đi học. Đang chơi sung sướng thì bị ép vào khuôn khổ đọc, viết, ngồi làm bài tập mỗi ngày khiến nhiều cô bé, cậu bé chán nản, khó làm quen với nhịp học hành như vậy mỗi ngày.

Chính vì thế, việc giục các con đi học mỗi ngày cũng khiến hội mẹ bỉm stress. Độ tập trung của các bé không cao nên chỉ được 10-15 phút là bắt đầu có dấu hiệu muốn dừng học để chơi. Lý do được đưa ra thì đúng là 7749 "kiếp nạn" khi có con mới vào lớp 1. Nào là con khát nước, con buồn đi vệ sinh, con đau tay, con đau chân... và một tỉ lý do khác.

Mới đây, mẹ bỉm chia sẻ một đoạn clip khiến dân tình vừa thương vừa buồn cười. Chả là mới học được tầm 10 phút, cậu bé bắt đầu chán lắm rồi, lấy đủ lý do để không phải học nữa. Mẹ bỉm chia sẻ: "1001 lý do mỗi tối. Lý do thứ n trong tối nay để được nghỉ học. Tưởng nó sắp liệt ngang".

Cậu bé mắc căn "bệnh lạ" nhưng cứ được đưa ra công viên hay khu vui chơi là tự nhiên khỏi?

Trong clip, cậu bé đi không còn vững nữa, mắt mũi nhắm chặt, tay chân run rẩy, cố gắng lắm mới ngồi được lên ghế. Sau đó, cậu đưa tay bóp chân, mặt mũi tái mét cầu cứu mẹ. Nhìn tình cảnh này, người mẹ chán không buồn nói, không biết "sự nghiệp" học hành rồi sẽ đi tới đâu.

Dưới phần bình luận, hóa ra tình cảnh này quá quen thuộc với các gia đình rồi. Không hiểu sao, giờ chơi thì vui lắm, hớn hở, nhưng cứ học một tí là như sắp lả đi tới nơi. Đúng là 7749 kiếp nạn của các phụ huynh có con vào lớp 1, thấu hiểu vô cùng! Có mẹ bỉm khẳng đinh: "Con trai mắc bệnh lạ rồi, nhưng cứ đưa ra công viên hay khu vui chơi là khỏi luôn" khiến ai nấy cười sảng.

"Diễn đỉnh ghê, tưởng đau thật chứ", "Hồi nhỏ mình y chang, trốn học chỉ có cách này", "Con mình cứ vào bàn là đau bụng, đau chân, đau đầu, ra khỏi bàn học là hạnh phúc vui vẻ", "Bất lực với hội diễn viên nhí này", "Cho đi casting Lật mặt 9"..., cư dân mạng thi nhau bình luận.

Nhưng cũng có rất nhiều gia đình may mắn khi có con chăm chỉ, thích học, thích viết chữ. Điều này khiến ba mẹ nhàn tênh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh nhận định muốn con chăm chỉ cũng là kết quả của cả một quá trình rèn luyện, đưa con vào nề nếp, kỉ luật một cách từ từ. Một đứa trẻ đang chơi hàng ngày không thể ép buộc con vào khuôn khổ ngay được.

Những câu chuyện khiến ai nấy sang chấn

Thế nên ngay từ khi con 4 tuổi, ba mẹ có thể cho bé làm quen với việc ngồi bàn, mỗi ngày 15-20 phút, rồi nâng dần thời gian lên. Như thế, cho tới khi vào lớp 1, con đã quen hơn với nếp sinh hoạt này, bé sẽ cảm thấy việc học trở nên dễ dàng hơn.