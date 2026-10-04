Cậu bé Việt kiều bị bỏ rơi ngay ngày đầu về nước, 18 năm sau thành bậc thầy cổ trang trăm tỷ của Vbiz

Mới đây, đạo diễn Victor Vũ cùng ê-kíp phim sử thi - lịch sử Chiến Bào đã có mặt tại Lễ hội Lam Kinh năm 2026 ở Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thanh Hóa. Đây là sự kiện kỷ niệm 608 năm cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ, 598 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Trước khi chính thức bắt tay vào thực hiện dự án điện ảnh tầm cỡ dự kiến ra mắt vào năm 2028 (kỷ niệm 610 năm ngày khởi nghĩa Lam Sơn), Vivtor Vũ cùng ê-kíp đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước các bậc tiền nhân.

Victor Vũ và ê-kíp có mặt tại Lễ hội Lam Kinh năm 2026. (Ảnh: NSX)

Tại chốn tôn nghiêm, đạo diễn Victor Vũ xuất hiện với vẻ ngoài trang trọng, chỉn chu, thành tâm bày tỏ sự thành kính lên các vị anh hùng dân tộc. Sự nghiêm túc từ những bước chuẩn bị đầu tiên phần nào cho thấy tâm huyết mà nam đạo diễn dành cho đứa con tinh thần tiếp theo của mình. Được biết, dự án Chiến Bào đã chính thức hoàn thành xong giai đoạn casting để tìm ra những gương mặt phù hợp nhất tái hiện lại một giai đoạn lịch sử hào hùng.

Victor Vũ bày tỏ sự thành kính lên các vị anh hùng dân tộc. (Ảnh: NSX)

Nhắc đến Victor Vũ, khán giả ưu ái gọi anh bằng danh xưng "bậc thầy cổ trang" của điện ảnh Việt. Anh là cái tên bảo chứng phòng vé với hàng loạt dự án phim trăm tỷ bùng nổ doanh thu, thể hiện qua mảng phim dã sử, cổ trang - một thể loại vốn khó nhằn, đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn và sự am hiểu văn hóa sâu sắc.

Trước đó, những siêu phẩm màn ảnh rộng của anh như Người Vợ Cuối Cùng và Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu đều càn quét phòng vé và gia nhập "câu lạc bộ trăm tỷ". Sự chỉn chu trong từng khung hình, góc quay và cách khai thác yếu tố trinh thám, ly kỳ đã giúp Victor Vũ xây dựng nên một vũ trụ điện ảnh cổ trang mang đậm chất riêng.

Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu. (Ảnh: NSX)

Người Vợ Cuối Cùng. (Ảnh: NSX)

Thành công như hiện tại nhưng ít ai biết, Victor Vũ từng trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, từ năm 7 tuổi, anh đã nuôi ước mơ làm phim sau một lần được mẹ dắt vào rạp. Bất chấp sự lo lắng của gia đình về một ngành nghề bấp bênh, chàng trai trẻ vẫn miệt mài học tập tại trường điện ảnh ở California, đêm đêm thức trắng viết kịch bản, cuối tuần lại rủ bạn bè đi quay phim. Thời điểm tốt nghiệp, anh dốc hết tiền tích lũy làm phim nhưng đều bị lỗ nặng khiến bản thân rơi vào cảnh khánh kiệt tài chính.

"Bậc thầy cổ trang" từng có thời gian bế tắc. (Ảnh: Tư liệu)

Viết xong kịch bản Chuyện Tình Xa Xứ, anh tràn đầy hy vọng khi được một công ty ở Sài Gòn mời về nước thực hiện. Gác lại mọi công việc tại Mỹ để trở về Việt Nam, song đơn vị sản xuất cố tình tránh mặt anh. Khi Victor Vũ đi khắp Sài Gòn để tìm gặp, họ chỉ buông một câu dửng dưng: "Ngay lúc này chúng tôi chưa sẵn sàng đầu tư cho phim của cậu". Đó là vào những ngày đầu năm 2008. Cú sốc khiến chàng trai trẻ khi đó choáng váng, chán nản nhưng vẫn kiên trì gõ cửa các nhà đầu tư khác trong 15 ngày ở lại ngắn ngủi và tìm được cái bắt tay định mệnh, mở ra con đường điện ảnh rực rỡ tại quê nhà.

Chuyện Tình Xa Xứ. (Ảnh: NSX)

Trở lại với siêu phẩm Chiến Bào, phim lấy bối cảnh chính tại vùng đất Thanh Hóa, khai thác hành trình đầy gian khổ của Lê Lợi từ khi còn là một chàng trai xứ Thanh mang nặng nỗi đau mất nước, cho đến khi lập nên Hội thề Lũng Nhai cùng 19 vị hào kiệt và lãnh đạo nhân dân làm nên chiến thắng vĩ đại. Đạo diễn Victor Vũ từng thẳng thắn chia sẻ, với Chiến Bào, anh và ê-kíp không nhắm đến sự hoành tráng hay vẻ đẹp bề ngoài mà tập trung lột tả sự khốc liệt của cuộc chiến trong giai đoạn đen tối của lịch sử.

Đó là câu chuyện về những con người bình thường đã đứng lên làm nên điều phi thường, trở thành những vị anh hùng dân tộc đem lại hòa bình cho đất nước.

Chiến Bào là dự án cổ trang tiếp theo của Victor Vũ (Ảnh: NSX(

Với cái tầm của một đạo diễn trăm tỷ, Chiến Bào hứa hẹn sẽ là một bom tấn sử thi bùng nổ, tiếp tục nâng tầm dòng phim lịch sử Việt Nam khi ra mắt vào năm 2028.

Nguồn: NSX



