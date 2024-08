Câu chuyện tài trợ: Khi brand muốn dẫn đầu xu thế

Hướng đi mới chinh phục Top Trending



Những năm gần đây, các show truyền hình Việt Nam với format hấp dẫn, nội dung đa dạng, được đầu tư chỉn chu đang tạo ra hiệu ứng bùng nổ trên phương tiện truyền thông, thu hút hàng triệu khán giả đón xem. Điển hình như gameshow nổi bật trong năm 2023 The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ hút 2 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Show truyền hình được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm chạm giúp các thương hiệu tài trợ có thể tiếp cận, gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem. So với xây dựng và triển khai chiến dịch quảng bá theo cách truyền thống, việc các nhãn hàng kết hợp kết hợp cùng đơn vị sản xuất tạo ra gameshow giải trí chất lượng được đánh giá là hướng đi mang lại giá trị lâu dài hơn.

Thương hiệu tài trợ được cộng hưởng giá trị về nội dung và truyền thông của chương trình, kết nối với đối tượng khách hàng tiềm năng chính là khán giả của show truyền hình. Thông qua các hình thức quảng bá đa dạng, hình ảnh của thương hiệu tiếp cận đến khách hàng một cách tự nhiên, gần gũi. Những yếu tố này tạo nên thành công trong việc làm mới hình ảnh, phá vỡ những giới hạn khuôn mẫu về các chiến dịch quảng bá của nhãn hàng.

Trên thực tế, chất lượng và quy mô của chương trình có ảnh hưởng đến danh tiếng của các thương hiệu hợp tác. Khi lựa chọn đúng show truyền hình có chất lượng càng cao, lượng khán giả quan tâm lớn, nhãn hàng càng dễ dàng tăng độ nhận diện và độ uy tín. Đó là lý do gameshow "bom tấn" thu hút sự quan tâm của các nhà tài trợ tầm cỡ, bắt tay để tạo nên sản phẩm giải trí số 1 thị trường.

Cơ hội luôn song hành với thách thức. Nhãn hàng muốn tham gia vào "cuộc chơi", cần có đủ nguồn lực bởi mức phí cho hoạt động tài trợ tương đối lớn. Mức độ phù hợp giữa thương hiệu và chương trình cũng là yếu tố nhãn hàng cần lưu ý để hợp tác mang lại kết quả đúng – trúng đích.

Với Ngân hàng Quốc Tế (VIB) và Trà mật ong Boncha, lựa chọn tài trợ cho chương trình giải trí hot bậc nhất hiện nay Anh Trai Say Hi đang chứng minh hiệu quả trong bài toán đầu tư quảng bá thương hiệu. Đối tượng khách hàng mục tiêu VIB và Boncha có sự tương đồng với khán giả của Anh Trai Say Hi, đều là những người có tư duy mở, luôn hướng đến những giá trị mới và tích cực. Nhờ đó, thương hiệu có thể tạo ra kết nối và phát triển mối quan hệ lâu dài với người tiêu dùng.

Song hành tạo nên những kỷ lục nối tiếp kỷ lục

Anh Trai Say Hi từ khi phát sóng đã liên tục thiết lập hàng loạt kỷ lục trên các nền tảng số, trở thành tâm điểm thảo luận trên báo chí và mạng xã hội. Từ đó, các nhà tài trợ như VIB, Boncha hay các đơn vị sản phẩm chính thức như Tuborg, Vinfast cũng chiếm sóng trên các bảng xếp hạng Top Trending.

Theo đo lường của YouNet Media, Anh Trai Say Hi liên tục ghi nhận vị trí top đầu trên bảng xếp hạng về độ thảo luận và tương tác trên BXH Top 10 Social Trend Ranking tuần. Mới đây nhất, 6 màn trình diễn trong vòng Tứ kết của chương trình đã hút 843.000 lượt thảo luận, vượt qua nhiều show giải trí khác để chiếm vị trí top 1 trong tuần. Thống kê của Kompa.ai cũng cho thấy gameshow này có 10 lần dẫn đầu tương tác tuần kể từ khi lên sóng.

Trên nền tảng YouTube, Anh Trai Say Hi đang "phá đảo" với thành tích 100% tập phát sóng lọt Top 1,2,3 YouTube Trending, thu hút hàng triệu lượt khán giả theo dõi mỗi tuần. Đáng chú ý, tập 8 và tập 9 lập kỷ lục với hơn 500.000 người xem đồng thời. Các video âm nhạc của gameshow này thống lĩnh YouTube Music Trending khi có thời điểm 10/30 video trong bảng xếp hạng này có sự góp mặt của dàn "Anh trai".

Hashtag #Anhtraisayhi thu về 5,4 tỷ lượt xem trên mạng xã hội TikTok, một con số đáng nể với các gameshow tại Việt Nam. Sản phẩm âm nhạc do 30 nghệ sĩ trẻ trong chương trình thực hiện cũng đón nhận sự yêu mến của khán giả khi phủ sóng tại các vị trí top đầu ở các nền tảng nhạc số, thu về 1 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify.

Không chỉ thu hút khán giả trẻ, Anh Trai Say Hi còn là "món ăn tinh thần" không thể thiếu mỗi tối thứ 7 hàng tuần của nhiều gia đình. Theo thống kê của chương trình hơn 55% khán giả xem Anh Trai Say Hi trên 25 tuổi. Điều này cho thấy nguồn năng lượng trẻ trung, nội dung mới mẻ, sáng tạo từ gameshow này đang tạo sức hút mạnh mẽ với khán giả mọi lứa tuổi.

Với loạt kỷ lục dẫn đầu xu hướng, thương hiệu tài trợ cho Anh Trai Say Hi cũng tăng được độ phủ sóng mạnh mẽ khi xuất hiện trên hệ thống kênh đa nền tảng của DatVietVAC. Anh Trai Say Hi được phát sóng chính thức trên kênh YouTube Vie Channel Official với 10,9 triệu subscribers, phân phối các video âm nhạc và hậu trường trên các tài khoản phụ sở hữu 500.000 – 2,8 triệu subscribers.

Hình ảnh của nhà tài trợ xuất hiện trên các kênh Facebook, TikTok, có hàng triệu lượt theo dõi, đồng hành trên các hoạt động khác của chương trình cũng dễ dàng giúp khán giả "nhớ mặt điểm tên".

Logo VIB xuất hiện xuyên suốt Anh Trai Say Hi, từ backdrop sân khấu, thumbnail video YouTube đến các bài đăng trên nền tảng mạng xã hội. Thông điệp "Dẫn đầu xu thế thẻ" của ngân hàng này được truyền tải hiệu quả thông qua lời dẫn của MC Trấn Thành. Bên cạnh đó, sản phẩm của VIB và Boncha được giới thiệu lồng ghép trải nghiệm của chính khán giả và dàn nghệ sĩ tham gia cũng góp phần tăng độ uy tín cho thương hiệu, thúc đẩy doanh số bán hàng.

"Anh trai" tỏa sáng, Nhãn hàng viral

Sau hơn 2 tháng kể từ tập phát sóng đầu tiên, Anh Trai Say Hi đã trở thành sân chơi đưa tên tuổi của 30 "anh trai" đến gần hơn với khán giả. Thị trường âm nhạc Việt được thổi một làn gió mới khi gameshow này liên tục phát hành những sản phẩm chất lượng do chính các ca sĩ tự sản xuất và trình diễn, cho thấy hình ảnh nghệ sĩ toàn năng, truyền cảm hứng với giới trẻ.

Không chỉ giúp những "anh trai" vốn có độ nhận diện cao như HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Rhyder… ghi thêm điểm trong lòng công chúng, Anh Trai Say Hi còn là "bệ phóng" đưa các nghệ sĩ mới nổi như Dương Domic, Gemini Hùng Huỳnh, WEAN, JSOL, Captain, Hải Đăng Doo… tỏa sáng.

Các "anh trai" cũng góp phần thu hút người hâm mộ quan tâm đến nhãn hàng tài trợ khi trở thành Đại sứ thương hiệu, xuất hiện trong các sự kiện quảng bá. Điển hình như phiên livestream Anh Tú Atus đăng ký mở thẻ, tổ chức minigame cùng ngân hàng VIB đã gây sốt với lượt tương tác khủng. "Anh trai" Dương Domic, Gemini Hùng Huỳnh hay Song Luân cũng góp mặt trong các quảng cáo của VIB và Boncha, tạo nên độ viral cho cả nghệ sĩ lẫn thương hiệu.

Sự kết hợp ăn ý giữa DatVietVAC và Ngân hàng "Dẫn đầu xu thế thẻ" VIB, Trà mật ong Boncha đã và đang tạo nên cú hích lớn với thị trường âm nhạc, khẳng định giá trị thương hiệu của nhà tài trợ và nâng tầm trải nghiệm giải trí, tiêu dùng cho khán giả Việt. Thành công của Anh Trai Say Hi sẽ tạo tiền đề cho những cú bắt tay "bùng nổ" hơn của DatVietVAC với các nhãn hàng tiềm năng trong tương lai.