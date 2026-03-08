Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

08-03-2026 - 15:30 PM | Doanh nghiệp

Câu chuyện trái dừa Việt được kể tại “phố hàng hiệu” Thủ đô

Từ ngày 07–09/3/2026, tại 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm 2026.

Chương trình có sự đồng hành của UBND phường Hoàn Kiếm, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, TikTok Việt Nam và TikTok Shop, tạo nên sự kết nối giữa quản lý nhà nước, hạ tầng thanh toán và nền tảng thương mại điện tử trong cùng một không gian xúc tiến tiêu dùng.

Góp mặt trong sự kiện lần này, thương hiệu Dừa Vietcoco và Cofusions cùng kể câu chuyện hành trình nâng tầm trái dừa Việt. Từ vùng nguyên liệu gắn bó với người nông dân, qua hệ thống sản xuất hiện đại đạt các tiêu chuẩn quốc tế như IFS, BRC, ISO, HACCP, Kosher và Halal, đến mạng lưới phân phối tại hơn 65 quốc gia.

Điểm nhấn của chương trình là phiên livestream quảng bá và bán sản phẩm diễn ra từ 09h00 đến 12h00 ngày 08/3/2026 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Phiên phát trực tiếp được kỳ vọng tạo không gian tương tác hai chiều, kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc, đồng thời mở rộng kênh phân phối trên nền tảng số.

Sự tham gia của Lãnh đạo Cục TTTN - đơn vị chủ trì tổ chức, cùng nhà sáng tạo nội dung Quỳnh Trang (kênh TikTok "Hoa hậu vỉa hè") và Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân góp phần tăng sức hút truyền thông cho chương trình. Sự kết hợp giữa đại diện cơ quan quản lý nhà nước và các gương mặt có sức ảnh hưởng thể hiện rõ sự đồng hành trong hành trình tôn vinh và nâng tầm giá trị hàng Việt.

Song song với hoạt động trực tuyến, không gian trưng bày tại 62 Tràng Tiền mở cửa xuyên suốt trong ba ngày diễn ra sự kiện từ ngày 07 - 09/03. Tọa lạc tại khu "phố hàng hiệu" trung tâm Thủ đô, khẳng định vị thế ngày càng nâng cao của sản phẩm Việt trong không gian tiêu dùng hiện đại.

Câu chuyện trái dừa Việt được kể tại “phố hàng hiệu” Thủ đô- Ảnh 1.

Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân đồng hành cùng phiên livestream Sức sống hàng Việt mùa 2

Từ một ngành hàng gắn với hình ảnh nông sản truyền thống, thương hiệu dừa Vietcoco và Cofusions đang cho thấy tinh thần chuyển mình mạnh mẽ khi đưa trái dừa Việt hòa nhập sâu vào nền tảng số, cạnh tranh bằng chuẩn mực quốc tế và tư duy thị trường hiện đại. Tham gia "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2, Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới thể hiện cam kết lâu dài trong việc không ngừng đổi mới, chủ động thích ứng và từng bước nâng tầm giá trị trái dừa Việt trong bối cảnh thương mại số ngày càng phát triển.

Câu chuyện trái dừa Việt được kể tại “phố hàng hiệu” Thủ đô- Ảnh 2.

Vietcoco là thương hiệu Dừa Việt hàng đầu về các sản phẩm mang giá trị gia tăng cao như Dầu dừa, Nước dừa, Sữa dừa, Nước cốt dừa, Cơm dừa, Bột dừa. Thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH chế biến Dừa Lương Quới, với kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành sản xuất dừa trên dây chuyền công nghệ hiện đại chuẩn châu Âu. Các sản phẩm của Vietcoco hiện nay đã xuất khẩu hơn 60 thị trường trên thế giới, là thương hiệu được khách hàng yêu thích, đặt niềm tin lựa chọn tại các quốc gia như Đức, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Công ty cũng tiên phong phát triển nguồn nguyên liệu dừa hữu cơ tại Bến Tre tạo ra những sản phẩm sạch đạt chuẩn organic của Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản.

Nhà máy sản xuất: Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới - Lô A36, A37, khu công nghiệp An Hiệp, ấp Thuận Điền, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long.

Liên hệ mua hàng: 02753 626 313

Truy cập để biết thêm thông tin: www.vietcoco.vn

Ánh Dương

