Một công nhân đang miệt mài vệ sinh tại khu vực đường dẫn dưới nắng nóng của TP.HCM trưa 18/11, để kịp tối cùng ngày, đường dẫn phía Bến Bạch Đằng sẽ thảm lớp nhựa đầu tiên. Anh Nguyễn Tân, cán bộ kỹ thuật phụ trách hạng mục thảm mặt cầu và đường dẫn, cho biết tiến độ thi công phụ thuộc vào việc bàn giao mặt bằng và điều kiện thời tiết. Nhà thầu đã chuẩn bị nhân lực, thiết bị để triển khai ngay.