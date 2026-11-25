Tối 31/3/2020, diễn viên Thu Quỳnh xuất hiện trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú trong số phát sóng đặc biệt kỷ niệm 24 năm thành lập kênh VTV3. Cùng tham gia chương trình hôm đó còn có MC, BTV Anh Tuấn. Cả hai người chơi đều được dẫn dắt bởi MC Phan Đăng.

Trước khi bước vào phần thi, Thu Quỳnh chia sẻ bản thân khá hồi hộp và thiếu tự tin. Nữ diễn viên tiết lộ từ nhỏ đã yêu thích công việc dẫn chương trình, từng thường xuyên đứng trước gương tập làm MC. Tuy nhiên, khi thực sự ngồi trên ghế nóng, cảm giác hồi hộp vẫn khiến cô không khỏi bối rối.

Ở 5 câu hỏi đầu tiên, Thu Quỳnh nhanh chóng đưa ra những đáp án chính xác. Đến các câu hỏi tiếp theo, nữ diễn viên lần lượt sử dụng những quyền trợ giúp của chương trình. Với câu hỏi về món ăn “cỗ lá” là nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của dân tộc nào, cô nhờ khán giả trường quay hỗ trợ và nhận được đáp án Mường.

Tối 31/3/2020, diễn viên Thu Quỳnh xuất hiện trên ghế nóng Ai Là Triệu Phú trong số phát sóng đặc biệt kỷ niệm 24 năm thành lập kênh VTV3

Ở câu hỏi số 8 liên quan đến nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg, Thu Quỳnh sử dụng quyền gọi điện cho người thân. Sang câu hỏi số 9 về ý nghĩa của cụm từ viết tắt AQI, cô tiếp tục nhờ tổ tư vấn tại trường quay trợ giúp.

Tại câu hỏi số 10, nữ diễn viên phải đối diện với một kiến thức liên quan đến âm nhạc Việt Nam. Câu hỏi được đưa ra là: “Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhắc tới bài hát nào của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài phát biểu với giới trẻ Việt Nam năm 2016?”.

Bốn phương án lần lượt là Nối Vòng Tay Lớn, Huyền Thoại Mẹ, Diễm Xưa và Một Cõi Đi Về. Sau khi sử dụng quyền trợ giúp 50:50, chỉ còn lại hai lựa chọn là Nối vòng tay lớn và Huyền thoại mẹ. Thu Quỳnh quyết định chọn Nối Vòng Tay Lớn và may mắn đưa ra đáp án chính xác, qua đó chạm mốc tiền thưởng 22 triệu đồng.

Tiếp tục cuộc chơi dù đã sử dụng hết các quyền trợ giúp, Thu Quỳnh bất ngờ vượt qua câu hỏi số 11 về Nanta Show - chương trình biểu diễn hài kịch không lời nổi tiếng của Hàn Quốc. Nữ diễn viên cho biết mình lựa chọn đáp án này bằng cách suy luận và loại trừ các phương án còn lại. Khi nghe MC Phan Đăng xác nhận câu trả lời chính xác, cô tỏ ra vô cùng bất ngờ, thậm chí chia sẻ rằng bản thân không nghĩ mình có thể vượt qua câu hỏi.

Khi nghe MC Phan Đăng xác nhận câu trả lời chính xác, cô tỏ ra vô cùng bất ngờ, thậm chí chia sẻ rằng bản thân không nghĩ mình có thể vượt qua câu hỏi

Tuy nhiên, hành trình của Thu Quỳnh tại Ai Là Triệu Phú đã khép lại ở câu hỏi số 12 sau đó, trị giá 40 triệu đồng. Câu hỏi được đưa ra là: “Samuel Morse, nhà phát minh ra tín hiệu vô tuyến điện và bảng chữ cái mang tên ông, có nghề nghiệp chính là gì?”.

Bốn phương án dành cho người chơi gồm họa sĩ, nhân viên tình báo, bác sĩ và nhà báo. Đáp án chính xác là họa sĩ. Tuy nhiên, Thu Quỳnh không tìm được lựa chọn phù hợp và quyết định dừng cuộc chơi, bảo toàn số tiền thưởng 22 triệu đồng.

Hành trình của Thu Quỳnh tại Ai Là Triệu Phú khép lại ở câu hỏi số 12

Sau chương trình, khi được hỏi về cảm giác tiếc nuối vì chưa thể đi xa hơn, nữ diễn viên cho biết cô không cảm thấy quá tiếc. Thu Quỳnh chia sẻ bản thân đã rất vui khi vượt qua câu hỏi số 11, thậm chí có lúc suýt bật khóc vì bất ngờ với kết quả. Cô còn hài hước nói rằng nếu tiếp tục trả lời đúng câu hỏi số 12, có lẽ mình đã ngất vì quá vui.

Tổng hợp