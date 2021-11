Câu hỏi tiếng Việt đơn giản nhưng 99% người trả lời sai: Có bao nhiêu chữ C trong câu "Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn"?

Tiếng Việt là ngôn ngữ "nghe vậy mà không phải vậy" vì đôi khi cùng một câu nói nhưng đặt trong những hoàn cảnh khác, chúng lại mang một tầng nghĩa khác. Bởi thế, với những người mới tiếp xúc với tiếng Việt phải thật cẩn thận trước những câu đố mẹo.

Một câu hỏi về tiếng Việt từng khiến dân mạng tranh cãi có nội dung: Có bao nhiêu chữ C trong câu "Cơm, canh, cháo gì tớ cũng thích ăn"?

Ảnh: Internet

Với câu hỏi dễ như trở bàn tay này, nhiều người tự tin đưa ra đáp án ngay lập tức sau khi nhìn qua 1 lượt đề bài. Đa số đều có cùng câu trả lời là 4 chữ C, là các ký tự trong các chữ Cơm, canh, cháo, cũng. Một số khác tinh ý phát hiện ra trong chữ "thích" cũng có một chữ c nên cho rằng đáp án là 5.



Tuy nhiên, đáp án đúng thì lại hoàn toàn khác mà nhiều người sẽ không ngờ tới. Theo đó, câu trả lời cho câu đố trên là chỉ có một chữ C duy nhất, nằm ở chữ Cơm. Các chữ canh, cháo, cũng, thích tuy cũng có chữ c nhưng lại được viết ở dạng thường, trong khi đề bài lại là chữ C (dạng in hoa).

Chính bởi chi tiết chữ thường/ chữ hoa này đã đánh lừa hầu hết cư dân mạng vì chắc không ai nghĩ rằng người đặt câu đố lại "gài bẫy" tinh vi như thế. Kiểu này thì đến cả những người am hiểu tiếng Việt nhất cũng xin bó tay.

Một câu hỏi về tiếng Việt dạo gần đây cũng khiến dân mạng mổ xẻ không ngừng. Câu hỏi có nội dung: Từ tiếng Việt nào có 3 chữ, chữ cái đầu và chữ cái cuối giống nhau?

Ảnh: Internet

Trước câu hỏi này, một số fanpage cho rằng đáp án chính xác là từ "TẾT", bởi từ này thỏa mãn điều kiện của đề bài khi chữ đầu và chữ cuối đều là chữ T.



Dù đáp án trên rất chính xác, song nếu lục lại từ điển tiếng Việt sẽ thấy rằng, còn rất rất nhiều từ có 3 chữ cái mà chữ đầu với chữ cuối giống nhau. Chẳng hạn như nan, tít, tát, non, các, tẹt, cúc, nín, nên,....

Từ những đáp án trên, có thể suy ra quy luật chung nhất để giải đáp câu hỏi một cách chính xác và toàn diện nhất. Đó là bất kỳ chữ nào có 3 chữ mà chữ cái đầu và cuối đều là các chữ C, M, N, T và chữ ở giữa là một nguyên âm thì sẽ thỏa mãn yêu cầu đề bài.