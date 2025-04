Cầu Ngọc Hồi chuẩn bị khởi công: Quy hoạch theo xu hướng thời đại mới

Việc mở rộng hạ tầng đồng bộ đang góp phần thúc đẩy xu hướng dịch chuyển khỏi trung tâm cũ tới nơi có môi trường sống chất lượng hơn, trong khi vẫn đảm bảo khả năng kết nối thuận lợi.

Cú hích hạ tầng thay đổi diện mạo phía Nam Hà Nội

Cầu Ngọc Hồi là một dự án trọng điểm trong quy hoạch giao thông của Hà Nội được dự kiến khởi công ngay trong năm 2025, với mục tiêu nhằm kết nối khu vực phía Nam thành phố với khu Đông và các tỉnh lân cận. Cầu Ngọc Hồi nằm trên địa bàn huyện Thanh Trì (Hà Nội) và xã Văn Đức, huyện Gia Lâm (Hà Nội), liền kề với thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

Về quy mô, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 11.770 tỷ đồng với chiều dài khoảng 7,5 km, trong đó phần cầu chính vượt sông Hồng và cầu dẫn dài 7,2 km, rộng 33 m; đường đầu cầu phía Hưng Yên dài khoảng 300 m, rộng 60 m. Cầu dự kiến có tới 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, cho phép tốc độ lưu thông lên đến 80 km/h. Khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi sẽ góp phần giảm tải cho cầu Thanh Trì và cải thiện kết nối giao thông giữa Hà Nội và các tỉnh khi rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực phía Đông vào nội đô giảm đáng kể còn trên dưới 20 phút, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Không chỉ có cầu Ngọc Hồi, khu vực phía Đông Hà Nội còn hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng lớn đang và sắp được triển khai như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các đường vành đai 2.5, 3, 4 hay tuyến đường sắt đô thị số 8,... Sự đồng bộ của hạ tầng đang mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho khu vực này, giúp nơi đây trở thành tâm điểm thu hút dân cư dịch chuyển ra vùng ven để tận hưởng không gian sống rộng rãi, trong lành hơn, đồng thời vẫn đảm bảo kết nối nhanh chóng với khu vực nội đô.

Xu hướng "ở ngoại ô, làm việc nội đô" ngày càng trở nên phổ biến khi cư dân ưu tiên chất lượng sống hơn là phải ở ngay trong khu vực đông đúc của thành phố. Những lợi ích như không gian sống rộng rãi, môi trường xanh sạch, giá bất động sản hợp lý và hệ thống tiện ích được đầu tư bài bản đang khiến khu Đông Hà Nội trở thành điểm đến lý tưởng cho nhiều gia đình trẻ và chuyên gia làm việc tại trung tâm thành phố.

The Fibonan – Biểu tượng sống đẳng cấp bậc nhất khu Đông Hà Nội

Nằm ngay cửa ngõ khu Đông Hà Nội, cách cầu Ngọc Hồi chỉ 8 phút di chuyển, tòa căn hộ cao cấp The Fibonan (công trình tòa nhà hỗn hợp 32 tầng thuộc dự án khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh - xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên) đang nổi bật là biểu tượng của một xu hướng sống mới – hiện đại, đẳng cấp và đầy đủ tiện nghi của khu vực. Dự án không chỉ sở hữu vị trí chiến lược mà còn thiết lập một chuẩn mực sống cao cấp giữa không gian đô thị đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Tòa căn hộ cao cấp The Fibonan giữa thành phố triệu cây xanh (Nguồn: An Phú Invest)

Không chỉ thuận tiện di chuyển, điều làm nên sức hút đặc biệt của từ vị trí của dự án còn nằm ở việc sở hữu hệ thống tiện ích nội - ngoại khu vượt trội. Cụ thể, nhờ nằm kề cận 2 khu đô thị Ecopark và Ocean Park, cư dân The Fibonan được thừa hưởng toàn bộ không gian sống trong lành cùng hệ sinh thái giáo dục - y tế - thương mại - giải trí hàng đầu khu vực như: hệ thống trường học - bệnh viện quốc tế, hệ thống công viên 4 mùa, sân golf, làng nghề và bảo tàng gốm Bát Tràng…

Còn trong nội khu dự án, chủ đầu tư An Phú Invest đã dành nhiều không gian để phát triển không gian xanh, mang đến một môi trường sống trong lành, khác biệt hoàn toàn so với sự ồn ào và chật chội của nội đô. Bước vào The Fibonan, cư dân sẽ cảm nhận được sự giao hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc khi mỗi góc nhỏ đều được chăm chút nhằm tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và luồng gió mát.

"Bãi biển trong nhà" - Bể bơi sinh thái BioDesign công nghệ Ý tại The Fibonan (Nguồn: Đất Xanh Miền Bắc)

Về các tiện ích nổi bật, gia chủ The Fibonan sẽ có đặc quyền sở hữu hàng loạt tiện nghi đẳng cấp như khách sạn 5 sao mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại nơi an cư, có thể kể tới như bể bơi sinh thái Biodesign công nghệ Ý hay tổ hợp "chill rooftop" nơi cư dân thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, tận hưởng khung cảnh lung linh của thành phố từ trên cao. The Fibonan còn được trang bị phòng gym và spa hiện đại, khu vui chơi trẻ em an toàn, cũng như hệ thống an ninh chặt chẽ 24/7 để đảm bảo một cuộc sống tiện nghi, an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Không chỉ dừng lại ở những tiện ích đẳng cấp, The Fibonan còn được thiết kế với phong cách kiến trúc hiện đại, tối ưu không gian sống. Các căn hộ tại đây được bố trí thông minh với ban công rộng mở, tầm nhìn panorama 360 độ, giúp cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên và thành phố. Đặc biệt, dự án sử dụng các vật liệu cao cấp, đảm bảo tiêu chuẩn xanh về tiết kiệm năng lượng, chống nóng và giảm tiếng ồn, mang lại trải nghiệm sống thực sự chất lượng.

Sở hữu hàng loại điểm mạnh vượt trội nhưng The Fibonan hiện đang mở bán với mức giá rất hấp dẫn nếu so sánh với các dự án tương đương trong phân khúc căn hộ cao cấp. Bên cạnh đó, hiện chủ đầu tư còn đang áp dụng rất nhiều ưu đãi dành cho khách hàng muốn sở hữu căn hộ The Fibonan trong dịp này: tặng ngay chuyến du lịch trị giá 60 triệu cho 15 khách hàng đầu tiên, chiết khấu thanh toán sớm tới 4% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng, miễn phí quản lý dịch vụ 2 năm.

Nhờ cú hích hạ tầng mạnh mẽ đang dần hiện hữu, khu vực phía Đông - Nam Thủ đô đang đứng trước ngưỡng cửa trở thành trung tâm phát triển mới của thủ đô, mang đến sự thuận tiện trong di chuyển và thúc đẩy tiềm năng bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, The Fibonan (Khu biệt thự và nhà ở Hưng Thịnh tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang) không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư đầy hứa hẹn. Với lợi thế hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tiện ích đẳng cấp và không gian sống đáng mơ ước, The Fibonan chính là lựa chọn tối ưu cho những cư dân Thủ đô đang tìm kiếm một tổ ấm an cư mơ ước.