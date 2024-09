Cầu vượt cửa biển 2.400 tỷ dài nhất miền Trung: Công ty nào đứng sau?

Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên - Huế và cầu qua cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có quy mô chiều dài tuyến 7,785Km, từ cầu Tam Giang đến cầu qua cửa biển Thuận An, kết thúc tại nút giao QL49A - QL49B thuộc phường Thuận An.

Trong đó cầu qua cửa Thuận An dài 2,36Km, mặt cắt ngang tuyến 26m; bề rộng cầu 20m, bề rộng nhịp cầu chính mặt cắt ngang mở rộng 23,5m do bố trí phần trụ tháp rộng 2,5m và dải an toàn hai bên.

Kết cấu phần trên bao gồm các nhịp đúc trên đà giáo (8,3+4x12+8,3)m; 2 liên đúc hẫng (55+90+55)m; Nhịp chính Extradosed (120+218+120)m và 36 nhịp Super-T. Kết cấu phần dưới mố trụ bằng bê tông cốt thép, trên hệ móng cọc khoan nhồi đường kính 1,5m (2m đối với các trụ chính và trụ nhịp dầm Extradosed). Nhịp cầu chính Extradose tương ứng với khổ thông thuyền lớn nhất là 218m.

Ảnh: Báo Xây dựng

Dự án này nằm ở xã Hải Dương và phường Thuận An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế và do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư.

Theo Báo Xây dựng, dự án cầu vượt cửa biển Thuận An (thành phố Huế) sau gần 30 tháng thi công, đến nay đã hoàn thiện các hạng mục chính, lộ rõ hình hài và đang chờ ngày hợp long nhịp dầm cuối cùng.

Hiện trên công trường đã thực hiện đạt hơn 70% khối lượng xây lắp. Đơn vị cũng đang tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ để cuối năm 2024 sẽ tổ chức hợp long nhịp dầm cuối cùng và cho thông xe kỹ thuật. Công trình sau khi hoàn thành sẽ là cầu vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung.

Ảnh: Tiền Phong

Dự án có tổng mức 2.400 tỷ đồng, khởi công vào tháng 3/2022, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam - Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương - Công ty cổ phần 479 Hòa Bình.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công ty CP xây dựng Tân Nam – Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương là các nhà thầu thi công các trụ chính từ T26 đến T28 cầu qua cửa biển Thuận An với tổng chiều dài 458m bằng phương pháp nhịp chính Extradosed và dây văng.

Các đơn vị này đang nổ lực thực hiện, trong đó Công ty CP xây dựng Tân Nam đã đúc 46 m nhịp cầu ở trụ T26; Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương đúc được 44 m, căng được 6/34 cáp dây văng. "Phương pháp thi công nhịp cầu là đổ bê tông cốt thép trực tiếp. Mỗi lần đổ là một đốt dài 4 m và trung bình 10 ngày chúng tôi thi công được một đoạn như vậy" - đại diện chủ đầu tư nói.

Về các nhà đầu tư, Tập đoàn Đạt Phương (mã CK: DPG) được thành lập từ 2002, hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, bất động sản, năng lượng, dịch vụ nghỉ dưỡng, sản xuất. Trong đó, lĩnh vực Xây dựng giữ vai tròg mũi nhọn chủ đạo, đóng góp chính vào doanh thu của doanh nghiệp.

Trong những năm gần đây, Đạt Phương trong vai trò liên danh và độc lập đã trúng nhiều gói thầu trị giá hàng trăm cho tới hàng nghìn tỷ đồng. Tập đoàn đã tham gia xây dựng nhiều công trình giao thông như cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột GĐ1, cầu Thôn 3, cầu Ông Điền, cầu Mỹ Thuận 2, cầu Nhơn Trạch, cầu Nhật Lệ 3, ...

Xét về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, Tập đoàn Đạt Phương ghi nhận doanh thu đạt 1.386 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Đạt Phương đạt 6.257 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng nói là quy mô tiền và tương đương tiền khá lớn, đạt hơn 1.100 tỷ đồng, dù có suy giảm so với đầu năm.

Công ty CP Xây dựng Tân Nam được thành lập năm 2004, có trụ sở chính tại xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An do ông Trần Tử Đồng Khánh (SN 1976) làm giám đốc và ông Nguyễn Đình Thi (SN 1976) làm Chủ tịch HĐQT. Trước đó, Chủ tịch HĐQT công ty là ông Nguyễn Trọng Long (SN 1964). Vốn điều lệ công ty là 562,88 tỷ đồng. Theo đăng ký doanh nghiệp tháng 9/2020, công ty có vốn điều lệ 548,88 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Trọng Long nắm hơn 98% cổ phần.

Công ty Tân Nam đã góp mặt trong liên danh trúng các gói thầu giao thông trải dài từ Bắc tới Nam như Gói thầu XL02 thuộc Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An) (giá trúng thầu 1.133,752 tỷ đồng); Gói thầu XL04 thuộc Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông - đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (giá trúng thầu 1.139,53 tỷ đồng); Gói thầu XL03 thuộc Dự án Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 (giá trúng thầu 1.407,603 tỷ đồng)...

Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình (HB479) thuộc Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (mã CK: HBC) là đơn vị chuyên ngành thi công Cầu & Cảng. Được thành lập từ tháng 3 năm 1979 với tên gọi Công trường 079 thuộc Cục Công trình I. ông Đinh Văn Thanh – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình (bên phải).

Năm 2023, 479 Hòa Bình ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 635 tỷ đồng, cao nhất từ năm 2020 và lợi nhuận sau thuế gần 6,9 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2022. Năm 2023, công ty đã trúng thầu các gói thầu: Gói thầu XL01: Thi công xây dựng đoạn Km568+200 - Km600+700 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) thuộc dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (452 tỷ đồng); Gói thầu thi công xây dựng công trình đoạn từ Km19+00 - Cuối tuyến thuộc dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (363 tỷ đồng); gói thầu (số 11): Xây lắp và thiết bị của dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (536 tỷ đồng); ...