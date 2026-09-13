Cây cầu dài 6,3km quy mô 8 làn xe sở hữu dây văng tĩnh không cao bậc nhất Việt Nam kết nối với siêu dự án 16 tỷ USD

Cầu Phú Mỹ 2 là một trong những dự án hạ tầng đáng chú ý đang được TP.HCM triển khai nhằm tăng kết nối với tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành. Với tổng vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng, công trình không chỉ nhằm giảm tải giao thông mà còn tái cấu trúc hành lang phát triển khu Nam trong dài hạn.

Dự án đã được động thổ từ ngày 15/1, thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), do Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ làm nhà đầu tư. Sau lễ khởi công, công trình tiếp tục ghi nhận những bước tiến quan trọng về kỹ thuật và phương án thiết kế.

Một trong những vấn đề kỹ thuật then chốt của dự án vừa được Bộ Xây dựng thống nhất là tĩnh không khoang thông thuyền. Theo đó, khoang thông thuyền của cầu Phú Mỹ 2 được xác định ở mức 250m x 55m. Đây là thông số quan trọng nhằm bảo đảm tàu biển lưu thông an toàn khi đi qua khu vực cầu. Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ luồng hàng hải khu vực qua cầu, dịch chuyển về phía Đồng Nai khoảng 340m.

Nhà đầu tư dự án cầu Phú Mỹ 2 được yêu cầu lập phương án điều chỉnh cục bộ tuyến luồng hàng hải bao gồm thực hiện mô phỏng buồng lái trong bước thiết kế kỹ thuật để kiểm chứng các điều kiện an toàn hàng hải. Đồng thời, cần nghiên cứu bổ sung phương án khai thác luồng hai bên, phục vụ phương tiện thủy nội địa đi qua các nhịp phụ của cầu.

Về kiến trúc, UBND TP.HCM đã phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu Phú Mỹ 2. Giải nhất thuộc về liên danh Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế BR. Phương án này gây ấn tượng với thiết kế cầu dây văng hiện đại, gồm 2 trụ tháp đối xứng, hệ thống dây văng tỏa đều tạo hình quạt - tạo điểm nhấn kiến trúc cho cửa ngõ khu Nam.

Cầu Phú Mỹ 2 có tổng chiều dài khoảng 6,3km, bao gồm cả cầu và đường dẫn. Trong đó, đoạn qua TP.HCM dài 4,6km và đoạn qua Đồng Nai dài 1,7km. Công trình nằm cách cầu Phú Mỹ hiện hữu khoảng 2km.

Cầu được thiết kế dây văng, có tĩnh không cao 55m (cao bậc nhất Việt Nam), vượt sông Đồng Nai sẽ trở thành cây cầu đặc biệt trong thời gian tới. Cầu có quy mô 8 làn xe, đường dẫn phía TP.HCM kết nối với đường trục Bắc - Nam gồm cầu cạn 2 tầng đoạn đi dọc đường Hoàng Quốc Việt và 2 nhánh kết nối với đường Đào Trí; phần đường dẫn phía Đồng Nai nối vào đường Liên Cảng.

Về tiến độ, cầu Phú Mỹ 2 dự kiến được triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2029. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giảm tải cho cầu Phú Mỹ hiện hữu, Quốc lộ 1, Quốc lộ 51, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và hình thành trục giao thông liên vùng mới, rút ngắn thời gian lưu thông, giảm chi phí logistics, thúc đẩy phát triển đô thị - công nghiệp khu vực.

Đặc biệt, khi kết hợp với trục Bắc - Nam Nguyễn Hữu Thọ của TP.HCM và tuyến đường 25C phía Đồng Nai, cầu Phú Mỹ 2 sẽ hình thành hành lang giao thông chiến lược kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành - một trong những dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Tâm Nguyên