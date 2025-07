CC1 tăng tốc kép: Doanh thu ấn tượng, lợi nhuận quý 2 gấp 5 lần quý 1/2025

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 cho thấy doanh thu thuần đạt 3.396 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ và tăng vọt 128,3% so với quý 1/2025 thể hiện nền tảng vững chắc cho sức bật thi công vượt trội tại hàng loạt công trình quy mô quốc gia.

Không chỉ là những con số ấn tượng, kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 là minh chứng cho một CC1 đang chuyển động đúng hướng: chuyển động nhanh, kỷ luật và cam kết đồng hành cùng chiến lược phát triển hạ tầng bền vững của đất nước.

Doanh thu CC1 tăng trưởng ấn tượng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025 công bố, CC1 ghi nhận doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2025 đạt 4.884 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng xây lắp – lĩnh vực cốt lõi đóng góp 3.430 tỷ đồng, tăng 44,3%. Tốc độ tăng trưởng này phản ánh rõ hiệu quả trong công tác tổ chức thi công, kiểm soát tiến độ và năng lực điều hành dự án của doanh nghiệp.

Hoạt động xây lắp tiếp tục giữ vai trò trụ cột, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu, cho thấy vị thế vững chắc của CC1 trong vai trò tổng thầu tại các dự án hạ tầng quốc gia.

Động lực tăng trưởng này đến từ đà triển khai đồng loạt các công trình quy mô lớn, gồm Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Nhiệt điện Quảng Trạch 1, cầu Đại Ngãi 2, cầu Rạch Miễu 2, cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh, nhà ga T2 sân bay Đồng Hới,...

Hiện tại, CC1 đang đồng thời thi công gần 70 dự án trên toàn quốc, đảm bảo nguồn việc ổn định trong nhiều năm tới và tạo nền tảng chắc chắn cho tăng trưởng bền vững.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 do CC1 tham gia thi công là dự án trọng điểm quốc gia về lĩnh vực năng lượng

Tận dụng nền tảng đó, CC1 đặt mục tiêu trở thành tổng thầu chủ lực tại các dự án hạ tầng trọng điểm giai đoạn tới, đặc biệt ở những công trình kỹ thuật phức tạp, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Sự tăng tốc này thể hiện rõ khả năng triển khai thi công quy mô lớn và củng cố vị thế của CC1 như một trong những lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư công và tư trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng.

Lợi nhuận tăng gần gấp đôi, dòng tiền đảo chiều mạnh: Hiệu quả vận hành rõ nét

Bên cạnh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, hiệu quả tài chính của CC1 cũng cho thấy sự cải thiện rõ nét trong nửa đầu năm 2025. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 83 tỷ đồng, tăng mạnh 98,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý 2, chỉ tiêu này ghi nhận mức tăng đột biến, đạt 71 tỷ đồng, tương ứng tăng 139,5% so với quý 2/2024 và gấp hơn 5 lần so với quý 1/2025.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần chuyển biến tích cực. Từ mức âm 846 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, dòng tiền thuần trong 6 tháng đầu năm nay đã đảo chiều, đạt dương 328 tỷ đồng phản ánh hiệu quả trong công tác điều hành dòng tiền và cân đối nguồn vốn.

Mặc dù dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn ghi nhận âm do tăng khoản phải thu và hàng tồn kho theo tiến độ dự án, nhưng dòng tiền từ hoạt động đầu tư và tài chính đã được kiểm soát chặt chẽ. Dòng tiền tại hàng tồn kho do việc thúc đẩy sản lượng quyết liệt tại các công trình, nhằm tiến tới việc hoàn thành vượt kế hoạch.

Tính đến cuối quý 2/2025, tiền và tương đương tiền đạt 2.953 tỷ đồng, tăng 12,5% so với đầu năm, việc CC1 nắm 3.195 tỷ đồng từ lượng tiền và các hợp đồng tiền gửi củng cố vững chắc năng lực tài chính để triển khai đồng loạt các dự án quy mô lớn trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Cùng với đó, hiệu quả vận hành tiếp tục được cải thiện khi tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu giảm từ 2,48% cùng kỳ năm trước xuống 2% của 6 tháng đầu năm 2025 (tỷ lệ này tại quý 2/2025 là 1.51%), cho thấy tối ưu hoá chi phí và hiệu quả trong việc ứng dụng ERP, chuyển đổi số trong quản trị điều hành đang phát huy tác dụng rõ rệt.

Chiến lược đầu tư dài hạn: Mở rộng hệ sinh thái, đảm bảo tăng trưởng bền vững

Tính đến cuối quý 2/2025, tổng tài sản hợp nhất của CC1 đạt 17.772 tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 10,6% từ tăng tiền và tương đương tiền (2.953 tỷ đồng, tăng 12,5%), hợp đồng tiền gửi ngắn hạn (241 tỷ đồng, tăng 164.62%) và hàng tồn kho (1.976 tỷ đồng, tăng 32,2%). Việc hàng tồn kho tăng trưởng cao là do việc thúc đẩy tiến độ sản lượng tại các công trường nhằm đảm bảo các cột mốc quan trọng mà Chủ đầu tư đề ra, sản lượng tồn kho này sẽ chuyển hóa thành doanh thu, dòng tiền sau khi Chủ đầu tư nghiệm thu.

Chỉ số thanh toán được cải thiện rõ rệt so với quý 1/2025, tại quý 2/2025 chỉ số thanh toán hiện hành là 1.24, chỉ số thanh toán nhanh 1.02 cho thấy khả năng kiểm soát thanh khoản hiệu quả trong bối cảnh doanh nghiệp đang triển khai gần 70 dự án từ Bắc vào Nam.

Đặc biệt, các khoản đầu tư tài chính dài hạn đạt 1.426 tỷ đồng, tăng mạnh 89,1% phản ánh rõ định hướng chiến lược trong phân bổ vốn, hướng đến phát triển bền vững và sinh lời dài hạn.

Các khoản đầu tư chiến lược này không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho mảng xây lắp cốt lõi, mà còn từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ thi công – đầu tư – vận hành, định hình vai trò mới của CC1 như một tập đoàn đa ngành có khả năng dẫn dắt các lĩnh vực hạ tầng, công nghiệp, và phát triển đô thị.

Chuyển mình sau cổ phần hóa: Hướng đến chuẩn quốc tế, vận hành như tập đoàn tư nhân hiện đại

Việc Nhà nước hoàn tất thoái vốn và cổ phần hóa CC1 vào năm 2020 là bước ngoặt lớn trong lịch sử phát triển gần 50 năm của doanh nghiệp. Từ một tổng công ty nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, CC1 đã chính thức trở thành doanh nghiệp tư nhân 100%, hoạt động theo mô hình thị trường và định hướng chiến lược dài hạn, phù hợp với chuẩn mực quản trị hiện đại.

Bước vào giai đoạn bản lề 2025–2027, CC1 xác lập những mục tiêu cụ thể và đầy tham vọng, trong đó đặt kỳ vọng doanh thu hợp nhất đạt 12.889 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế lên tới 371 tỷ đồng thể hiện tầm nhìn tăng trưởng mạnh mẽ và quyết tâm nâng tầm vị thế trên thị trường xây dựng – đầu tư.

Dự kiến trong tháng 8 tới đây, hàng loạt dự án sẽ được khánh thành hoặc thông xe kỹ thuật như cầu Rạch Miễu 2, cầu Đại Ngãi 2, cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh, Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ,… Những công trình này không chỉ là minh chứng cho năng lực thi công vượt trội, mà còn thể hiện rõ vai trò tiên phong của CC1 trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng quốc gia, góp phần thay đổi diện mạo vùng miền, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển bền vững.

Ở dự án Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, CC1 đảm trách các hạng mục chính như kết cấu tòa nhà; hệ thống điều hòa, thông gió, trang thiết bị âm thanh ánh sáng, sân khấu, công nghệ biểu diễn,…

Với nền tảng tài chính lành mạnh, vững chắc cùng chiến lược phát triển dài hạn bài bản, uy tín được khẳng định qua loạt công trình trọng điểm quốc gia trong gần nửa thế kỷ, CC1 đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới, chủ động mở rộng hợp tác, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành tích hợp.

Mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến không chỉ là mở rộng quy mô, mà còn là khẳng định vị thế của một tập đoàn đầu tư – xây dựng hàng đầu Việt Nam, đủ năng lực cạnh tranh và "chinh phục" thị trường quốc tế trong tương lai gần.