CellphoneS trao tặng laptop tiếp sức thủ khoa, á khoa THPT bước vào giảng đường

Nằm trong chuỗi chiến dịch Back To School 2026 "Tùng Tùng Deal Khủng", CellphoneS kết hợp với các thành viên Schannel trực tiếp trao tặng các phần quà, là những chiếc laptop chính hãng cấu hình cao dành cho các Thủ khoa và Á khoa các khối thi trên toàn quốc. Đây là lời cam kết của CellphoneS trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam, trang bị hành trang công nghệ vững chắc để các bạn sẵn sàng bứt phá tại giảng đường.

Bước vào môi trường Đại học, chiếc máy tính cá nhân trở thành thiết bị công nghệ không thể thiếu để học tập, nghiên cứu và phát triển các kĩ năng bản thân. Với mỗi chiếc laptop mà hệ thống CellphoneS gửi đến các bạn học sinh thủ khoa - á khoa, không chỉ là phần thưởng vật chất mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào một thế hệ trẻ đa năng, luôn làm mới bản thân, sẵn sàng làm chủ công nghệ và tri thức mới.

Á khoa A00 - Nguyễn Đăng Nhật đã nhận được chiếc laptop MSI, đến từ CellphoneS, làm người bạn đồng hành mới.

Bên cạnh quà tặng dành cho các thủ khoa - á khoa, CellphoneS cũng mang đến chương trình Back to school Tùng Tùng Deal Khủng, giảm thêm đến 10% dành cho học sinh - sinh viên thành viên S-Student khi mua sắm thiết bị công nghệ. Đồng thời được trợ giá lên đến 5 triệu khi bán máy cũ lên đời máy mới. Từ nay đến hết tháng 10, khách hàng học sinh thành viên S-Student có thể tham gia chương trình đổi điểm thi THPT Quốc gia 2026, để nhận voucher mua sắm giảm giá lên đến 3 triệu.

Kết hợp cùng các nhãn hàng lớn như Apple, Samsung, Asus, Dell, Lenovo, OPPO, Xiaomi, MSI, Sony … cùng nhiều thương hiệu công nghệ hàng đầu, hệ thống CellphoneS không chỉ khuấy động mùa tựu trường mà còn mang đến rộng rãi cho các bạn học sinh - sinh viên, giáo viên những ưu đãi đặc quyền giá tốt.

Thành viên Schannel chúc mừng thành tích thủ khoa B00 của Đào Thị Trà Giang.

Cũng trong chuỗi hoạt động S-Camp, tháng 5 vừa qua, CellphoneS cũng tổ chức các buổi gặp mặt giao lưu và trao tặng học bổng khuyến học S-Scholarship, tại gần 10 trường Trung học phổ thông toàn quốc.

Trong tháng 9 sắp tới, chuỗi hoạt động S-Camp tại 22 trường đại học sẽ tiếp tục diễn ra ngoài hàng chục nghìn phần quà hấp dẫn dành cho sinh viên, kết hợp cùng gian hàng trải nghiệm sản phẩm công nghệ CellphoneS còn tổ chức các buổi workshop về AI và những ứng dụng của AI đối với đời sống, học tập và tương lai với sự tham gia của nhiều KOL.

Khách hàng học sinh - sinh viên mua sắm laptop tại CellphoneS.

Khách hàng thành viên S-Student học sinh - sinh viên quan tâm chuỗi chương trình "Tùng Tùng Deal Khủng" có thể tham khảo chi tiết hơn tại website, liên hệ hotline miễn phí 18002097 để được tư vấn hoặc tới trực tiếp hơn 180 cửa hàng CellphoneS trên toàn quốc.