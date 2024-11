CenLand (CRE): Lợi nhuận 9 tháng cao gấp 12,2 lần cùng kỳ

Mới đây, Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand – HoSE: CRE) đã công bố BCTC hợp nhất quý III/2024 với doanh thu đạt 328 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng tăng mạnh lên gần 16 tỷ đồng, gấp 28,3 lần cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, CenLand có doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 14,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,6 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 10,9% so với cùng kỳ 2023 lên 36,7 tỷ đồng; lỗ khác ở mức 3,9 tỷ đồng, cao gấp 7,8 lần cùng kỳ. Sau khi khấu trừ các khoản thuế phí, CenLand báo lãi ròng ở mức 16 tỷ đồng, gấp 28,3 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, CenLand đạt doanh thu 1.154,8 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp ở mức hơn 207,2 tỷ đồng, tăng 66,2% so với 9 tháng đầu năm 2023; lợi nhuận trước thuế đạt con số 43,5 tỷ đồng, cao gấp 12,2 lần cùng kỳ. Sau thuế, CenLand có lãi ròng gần 32 tỷ đồng, gấp 24,6 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, một lĩnh vực mới được CenLand triển khai hoạt động trong năm 2024 là dịch vụ đào tạo, tư vấn du học và cung ứng nhân lực cũng đóng góp hơn 73,8 tỷ đồng vào tổng doanh thu và 18,4 tỷ đồng vào lợi nhuận gộp, chiếm 6,3% tổng doanh thu và 8,9% lợi nhuận gộp của CenLand.

Như vậy, với mục tiêu doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 220 tỷ đồng trong năm 2024, CenLand sau 9 tháng đầu năm đã hoàn thành 35,5% kế hoạch về doanh thu và 19,8% kế hoạch về lợi nhuận.

Xét về cơ cấu nợ của CenLand tính đến 30/9, công ty này hiện có khoản nợ lên đến 1.620 tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn tổng nợ với giá trị gần 1.619 tỷ đồng, vay nợ đạt trên 804 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm. Khoản phải trả người bán ngắn hạn cũng tăng 50% lên con số 164,8 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản của Cenland, tính đến hết quý III, tổng tài sản của CenLand đạt 7.271 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,4% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu (6.200 tỷ đồng) và hàng tồn kho (384 tỷ đồng) chiếm hơn 90,5% giá trị tài sản mặc dù lượng hàng tồn kho đã giảm hơn 30%. Vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 5.650 tỷ đồng, tăng nhẹ 30 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vốn điều lệ duy trì ở mức 4.636 tỷ đồng.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần trong 9 tháng đầu năm âm gần 44 tỷ đồng, chủ yếu do đẩy mạnh vay mới để trả nợ cũ và tăng đầu tư vào các công cụ nợ, trong khi đầu năm CenLand còn ghi nhận dòng tiền dương 40,5 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán kể từ đầu năm đến nay, mã chứng khoán CRE của Cenland đã giảm gần 18% giá trị. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/11, cổ phiếu CRE giảm nhẹ về mức 6.990 đồng/cổ phiếu.