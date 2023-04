Central Group: 11 năm đưa mảng bán lẻ vào Việt Nam bằng Central Retail, “cánh tay thứ 2” Central Pattana trong BĐS bán lẻ rục rịch chờ công bố mới vào giữa năm

Gần đây, một trang báo mạng nước ngoài đã đưa tin đồn về việc Central Group - một trong những doanh nghiệp đa ngành hàng đầu của Thái Lan có thể mua cổ phần của một doanh nghiệp BĐS bán lẻ lớn của Việt Nam. Sau đó, một công ty con của Central Group là Central Retail đã lên tiếng bác bỏ.

Đầu tư vào Việt Nam từ năm 2012, qua sự kiện này, Central Group - Tâp đoàn Thái Lan do gia đình Chirathivat quản lý - tiếp tục nhận được thêm nhiều sự chú ý từ các kênh truyền thông tại Việt Nam.

Với mục tiêu trở thành trọng tâm trong đời sống của khách hàng, Central Group cung cấp cho khách hàng nhiều loại hình dịch vụ từ bán lẻ, khách sạn, bất động sản thương mại cho tới tài chính. Trong đó, bán lẻ là mảng kinh doanh quan trọng nhất của Central Group, với các cửa hàng trải dài từ Thái Lan, Đông Nam Á cho tới châu Âu, với danh mục bao gồm thời trang, thực phẩm và các loại đồ dùng khác.

Mảng bán lẻ với "cánh tay phải" Central Retail đã xuất hiện 11 năm ở Việt Nam

Kết thúc năm 2022, mảng bán lẻ mang về cho Central Group doanh thu lên tới 236 tỷ THB (khoảng 6,9 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2021) và lợi nhuận sau thuế là 7,6 tỷ THB (223 triệu USD, gấp 27 lần năm ngoái). Central Group luôn có mong muốn mở rộng và phát triển mạnh mẽ mảng bán lẻ không chỉ tại Thái Lan mà còn trên toàn khu vực Đông Nam Á.

Bán lẻ là mảng kinh doanh hàng đầu của Central Group (Ảnh: Central Group)

Tại Việt Nam, mảng bán lẻ của Central Group đã có mặt từ năm 2012 với sự hoạt động của Central Retail Việt Nam.

Năm 2015, tập đoàn đã bắt tay với chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim và siêu thị Lanchi Mart điều hành 85 cửa hàng trên 15 tỉnh thành tại nước ta và không ngừng mở rộng con số này qua các năm.

Theo giới thiệu, Central Retail Việt Nam đã có 39 trung tâm thương mại, hơn 300 cửa hàng tại 40 tỉnh thành trên toàn quốc. Đơn vị này đã đạt được mức tăng trưởng nhảy vọt từ 300 triệu baht (8,7 triệu USD) vào năm 2014 lên 38,592 triệu baht (1,12 tỷ USD) vào năm 2021. Năm 2022, thị trường Việt Nam đóng góp 25% tổng doanh thu cho Central Retail.

Các thương hiệu thuộc lĩnh vực thực phẩm của Central Retail bao gồm Central Food Hall, Tops Market, Tops Daily, Tops Superstore, Tops Online, Family Mart, GO!, Mini go!, và siêu thị Lan Chi. Mảng thời trang bao gồm Trung tâm mua sắm Central, Trung tâm mua sắm Robinson, Supersports, Central Marketing Group (CMG) và Rinascente. Mảng điện tử gia dụng gồm Bao gồm Power Buy, Thai Watsadu, Baan & Beyond, Auto1, vFIX, OfficeMate, B2S, meb e-book và Nguyễn Kim. Và cuối cùng, mảng quản lý bất động sản gồm các đơn vị bán lẻ Robinson Lifestyle, Tops Plaza ở Thái, Siêu thị GO! (Big C) ở Việt Nam.

Mảng bất động sản thương mại và BĐS bán lẻ do Central Pattana phụ trách

Bên cạnh bán lẻ, Central Group còn là doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển bất động sản thương mại và bán lẻ tại Thái Lan với thị phần lớn nhất về diện tích cho thuê ròng.

Bên cạnh các trung tâm thương mại, Central Group cũng phát triển nhiều dự án văn phòng, khu dân cư, khách sạn… thông qua công ty con là Central Pattana.

Trong một bài báo đăng trên BangkokPost ngày 9/3/2023, Giám đốc điều hành Central Pattana Wallaya Chirathivat cho biết sẽ đầu tư các siêu dự án (mega projects) trong thời gian từ 5 đến 10 năm, mỗi dự án rộng hơn 350.000 m2 với mức đầu tư hơn 20 tỷ baht mỗi dự án.

Việt Nam và Malaysia là các quốc gia mà đơn vị này đang nhắm đến do sự tương đồng về văn hóa, hành vi tiêu dùng và đã có nền tảng từ hệ thống bán lẻ của Central Group.

“ Việt Nam là một thị trường quan trọng mà chúng tôi muốn khai thác mặc dù có nhiều quy định mà chúng tôi phải vượt qua. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ công bố điều gì đó về Việt Nam vào giữa năm nay. ” - Bà Wallaya Chirathivat nói. 

Trước đó, năm 2022, CentralPattana cho biết sẽ đầu tư 120 tỉ baht (tương đương 3,6 tỉ USD) trong 5 năm tới để mở rộng số lượng trung tâm mua sắm, dự án khu dân cư, cao ốc văn phòng và khách sạn ở trong và ngoài nước.

Công ty đặt mục tiêu mở rộng ở Thái Lan và các nước khác để tăng số lượng trung tâm mua sắm từ 32 lên 50, các dự án khu dân cư từ 22 lên 68 và các tòa nhà văn phòng từ 10 lên 13. Công ty cũng có kế hoạch tăng số lượng khách sạn từ hai lên 37 ở hơn 30 tỉnh trong nước và các nước khác.

Ở thời điểm hiện tại, CentralPattana đang sở hữu và quản lý 38 trung tâm mua sắm cao cấp, 10 tòa nhà văn phòng, 3 khách sạn và 22 tòa nhà chung cư với tổng diện tích cho thuê lên tới 2,3 triệu mét vuông, gấp đôi đối thủ cạnh tranh gần nhất.

Công ty giữ vững ngôi vị là nhà phát triển bản lẻ thành công nhất ở Thái Lan trong nhiều năm, với hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ, trong đó đáng kể nhất là việc lọt vào top 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ USD năm 2005 của Forbes.

Trung tâm thương mại Central wOrld của Central Group (Ảnh: Central Group)

Khách sạn cũng là mảng kinh doanh mà Central Group có thế mạnh với nhiều bất động sản thương mại phục vụ cho khách du lịch tại hầu hết các địa điểm nổi tiếng ở Thái Lan. Công ty tập trung vào tất cả các phân khúc khách hàng, từ bình dân cho tới cao cấp, với nhiều khách sạn nổi tiếng như Centara Reserve, Centara Grand, Park Hyatt Bangkok và Hilton Pattaya….

Bên cạnh các khách sạn trong nước, Central Group cũng sở hữu các khách sạn tại Nhật Bản, UAE, Qatar và Việt Nam. Tại nước ta, Central Group đang vận hành Centara Mirage Resort tại Mũi Né, Bình Thuận. Ngoài ra, Central Group cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc điều hành các chuỗi nhà hàng, thực phẩm nổi tiếng trong nước và khu vực là KFC, Yoshinoya, Ootoya…

Hình ảnh Resort của Central Group tại Mũi Né (Ảnh: Central Group)

Mở rộng kinh doanh với tài chính và Fintech

Những năm gần đây, Central Group tiếp tục mở rộng với mảng kinh doanh liên quan đến tài chính và Fintech, với mục tiêu tạo ra một xã hội không tiền mặt tại Thái Lan.

Doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng các dịch vụ liên quan đến tín dụng, thanh toán qua ví điện tử và môi giới bảo hiểm. Việc tham gia vào mảng tài chính giúp hoàn thiện và củng cố hệ sinh thái cho Central Group, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc mua các sản phẩm từ doanh nghiệp.

Trong đó, nền tảng The1 với hơn 16 triệu người dùng hàng ngày giúp khách hàng của Central Group được trải nghiệm những dịch vụ liên kết một cách thuận tiện nhất.

Hình ảnh của Central Group cũng được biết đến nhiều hơn thông qua các hoạt động như hỗ trợ người dân Thái Lan trong giai đoạn dịch Covid – 19, chiến dịch “Millions Gifts Millions Smiles” dành cho trẻ em tại nước này. Thêm vào đó, họ cũng là đối tác truyền thông chính thức của hội nghị APEC 2022 được tổ chức tại Thái Lan, góp phần đem hình ảnh của Central Group nổi bật hơn trong mắt các nước cùng khu vực.

Có thể thấy, Central Group là một tập đoàn lâu đời với nhiều mảng kinh doanh vô cùng phát triển, không chỉ tại Thái Lan mà còn ở nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và châu Á. Với sự hồi phục mạnh mẽ sau dịch Covid – 19, Central Group tiếp tục tập trung vào phát triển mảng kinh doanh thế mạnh của mình là bán lẻ và được dự báo là sẽ mở rộng thêm các cửa hàng tại các nước lân cận, nhằm gia tăng doanh thu và vị thế trong khu vực thời gian tới.